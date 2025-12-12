Bénin: Arrestation de Candide Azannaï, opposant politique et ex-ministre de la Défense

12 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Au Bénin, l'opposant politique et ancien ministre délégué à la Défense Candide Azannaï a été arrêté ce vendredi 12 décembre en fin de matinée à Cotonou. Les forces de sécurité l'ont conduit à la direction de la police judiciaire, où il est retenu depuis plusieurs heures. Les motifs officiels de son interpellation n'ont pas encore été rendus publics. Cette arrestation de Candide Azannaï, figure très connue de la vie politique béninoise, intervient cinq jours après la tentative de coup d'État déjouée dimanche dernier, pour laquelle le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête visant à identifier auteurs et commanditaires.

Ce sont ses proches qui ont donné l'alerte. Ils rapportent que le président de Restaurer l'espoir arrivait au siège de son parti lorsque son véhicule a été encerclé par la police. Il a accepté de suivre les agents qui venaient l'interpeller, montant dans leur véhicule en direction de la police judiciaire, où il se trouve depuis la mi-journée. Une poignée de militants a suivi le convoi jusqu'à destination. Certains de ses proches parlent d'enlèvement.

Est-il en garde à vue ? « Il y est retenu », nous confie une source proche du dossier. Pour quels motifs ? « Nous sommes dans un contexte », lâche simplement notre interlocuteur.

Le contexte, c'est la tentative de coup d'État déjouée dimanche et le début des enquêtes pour retrouver les auteurs et commanditaires.

Ancien allié de Patrice Talon reconverti en opposant farouche après sa démission du ministère délégué à la Défense, Candide Azannaï s'est illustré par des interventions publiques et des publications virulentes, souvent qualifiées de guérilla verbale par des observateurs. La gouvernance du président Talon, tant sur le plan démocratique qu'économique, constituait sa cible.

Se revendiquant démocrate et présentant son parti comme un mouvement de résistance, Restaurer l'espoir a néanmoins publié une déclaration condamnant fermement la tentative de coup d'État, insistant sur le fait qu'aucune raison ne saurait la légitimer.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

