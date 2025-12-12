Soudan: Le membre du CST Abdallah Yahya inspecte l'avancement des travaux au barrage de Merowe

12 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du Conseil de souveraineté transitoire, M. Abdallah Yehya Ahmed, a inspecté le progrès des travaux au barrage de Merowe lors de sa visite hier dans l'État d'Alshamalya.

Il a reçu un briefing du directeur du barrage de Merowe, l'ingénieur Hani Abdallah Al-Sadig sur le fonctionnement des différents secteurs du barrage, sa capacité de stockage et le niveau de production électrique à ses différentes étapes.

Le membre du Conseil de souveraineté avait lancé un convoi de soutien aux déplacés dans la ville d'Al-Dabba, accompagné du wali de l'État.

