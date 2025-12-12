Soudan: Le membre du CST Abdallah Yahya inspecte l'avancement des travaux au barrage de Merowe

Le membre du Conseil de souveraineté transitoire, M. Abdallah Yehya Ahmed, a inspecté le progrès des travaux au barrage de Merowe lors de sa visite hier dans l'État d'Alshamalya.

Il a reçu un briefing du directeur du barrage de Merowe, l'ingénieur Hani Abdallah Al-Sadig sur le fonctionnement des différents secteurs du barrage, sa capacité de stockage et le niveau de production électrique à ses différentes étapes.

Le membre du Conseil de souveraineté avait lancé un convoi de soutien aux déplacés dans la ville d'Al-Dabba, accompagné du wali de l'État.