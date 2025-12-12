Afrique de l'Ouest: Sénégal - Le Trésor Public encaisse 30,234 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) du Sénégal a encaissé au niveau du marché financier de l'UEMOA ce vendredi la somme de 30,234 milliards FCFA.

Le Trésor Public a encaissé la somme de 30,234 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication ciblée de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans et 5 ans.

Ces fonds obtenus quatre jours aprés l'émission du 09 décembre , témoignent encore de la confiance des investisseurs quant à la signature de l'Etat du Sénégal, en dépit du fait que son taux d'endettement a atteint 119% de son PIB et la dégradation de sa notation souveraine. Cette confiance a néanmoins un inconvénient qui est l'augmentation du taux de rendement des investisseurs notamment pour les obligations ayant une maturité de 3 ans.

En effet, les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,27% pour les bons (contre 7,31% pour l'adjudication du 9 décembre), 8,47% pour les obligations de 3 ans (contre 7,94% pour l'adjudication du 9 décembre dernier) et 7,61% pour celles de 5 ans.

Le montant mis en adjudication par l'émetteur était de 30 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales se situe à 30,234 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100,78%.

La DGCPT a retenu l'intégralité des soumissions des investisseurs, soit 30,234 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 100%.

L'émetteur s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 13 décembre 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, la DGCPT compte le faire à la date d'échéance fixée au 15 décembre 2028. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,30% pour les titres ayant une maturité de 3 ans et 6,45% pour ceux de 5 ans et ce dès la fin de la première année.