Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 3,700 milliards de FCFA de transactions enregistrées ce vendredi 12 décembre 2025

12 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 12 décembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été enregistré des transactions de plus de 3,700 milliards FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet élevée à 3,711 milliards FCFA contre 737,058 millions FCFA le jeudi 11 décembre 2025. Ces transactions dépassent de loin la valeur moyenne annuelle par séance qui est de 1,307 milliard FCFA à la fin de la séance de cotation du jeudi 11 décembre 2025.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 16,903 milliards, en passant de 13 393,160 milliards de FCFA la veille à 13 410,063 milliards FCFA ce vendredi 10 décembre 2025.

Celle des obligations connait une hausse de 367,188 milliards, à 11 433,392 milliards FCFA contre 11 066,204 milliards FCFA le jeudi 11 décembre 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'indice BRVM Composite a gagné 0,13% à 347,81 points contre 347,37 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il a légèrement progressé de 0,01% à 166,65 points contre 166,63 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,59% à 143,30 points contre 144,15 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire ex Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 1 080 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 2 850 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 2 300 FCFA), BOA Bénin (plus 2,76% à 5 965 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 2,20% à 26 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres, SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,09% à 3 240 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,94% à 1 425 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 1 000 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,73% à 15 210 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 1 070 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.