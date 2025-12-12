Ile Maurice: Le mariage pour tous - La YQA et Freedom to Marry Global unissent leurs forces

La Young Queer Alliance (YQA) a tenu, hier, une Strategy Session en collaboration avec Freedom to Marry Global, organisation internationale de premier plan engagée pour l'égalité matrimoniale. L'événement s'est déroulé au Gold Crest Hotel, à Quatre-Bornes, réunissant militants, experts et représentants de la société civile autour d'un objectif clair : faire avancer la cause du mariage pour les couples de même sexe. Les principaux participants étaient issus du Collectif arcenciel, de RekonekT et de Gender Links Mauritius.

Cameron Tolle, Deputy Director de Freedom to Marry Global, a souligné : «Freedom to Marry est une campagne qui a permis de remporter le droit au mariage pour les couples de même sexe aux États-Unis. Depuis notre victoire en 2015, nous conseillons, formons et soutenons des militants du monde entier - dans environ 30 à 40 pays - qui travaillent à obtenir l'égalité matrimoniale, à renforcer l'acceptation des personnes LGBT, et, dans certains cas, à faire abroger des lois nuisibles.»

Il a également rappelé que le débat sur le mariage ne se limite pas au droit, il touche profondément à la vie des personnes: «Nous savons que le mariage est important parce qu'il accorde de nombreuses protections concrètes et qu'il soutient les familles - et les familles ont besoin du mariage. Mais nous savons aussi que le mariage constitue un moyen essentiel de partager nos histoires, de montrer que les personnes LGBT souhaitent se marier pour les mêmes raisons que tout le monde. Lorsqu'on parle du mariage entre personnes de même sexe, il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de droits et de bénéfices juridiques : il s'agit d'amour, de familles, du soin que nous nous apportons mutuellement.»

Il a également insisté sur le rôle central du storytelling dans cette démarche, rappelant que la manière de raconter les réalités vécues est un levier puissant pour toucher l'opinion et les décideurs : «Nous savons que le storytelling est probablement l'outil le plus important dont nous disposons pour commencer à convaincre le public et montrer aux décideurs qu'il s'agit de personnes réelles, de couples qui s'aiment, mais aussi d'alliés, de proches et d'amis qui souhaitent eux aussi que leurs proches LGBT puissent se marier.»

Dhanalakshmi Goundan, viceprésidente de la YQA a, lors de son intervention, établi un parallèle entre le mariage hétérosexuel et le mariage entre personnes queer, rappelant que les motivations restent les mêmes : aimer, construire une famille et bénéficier de la même reconnaissance sociale et juridique. «Tout ce que les personnes hétérosexuelles veulent ou ont, les personnes queer le veulent et le méritent aussi», a-t-elle ajouté.

Annie Osawaru, manager du Collectif arc-en-ciel, a, quant à elle, souligné : «Nous affirmons que la liberté de se marier est un droit fondamental. Cet atelier renforce notre engagement commun envers l'égalité, la dignité et le respect pour tous.»