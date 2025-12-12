Cote d'Ivoire: 'Écrin d'Art 2025' - Les femmes artistes illuminent Jules Verne

12 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Écrin d'Art a une nouvelle fois tenu ses promesses. Après deux éditions couronnées de succès, la 3e édition de cette exposition-vernissage emblématique de l'École internationale Jules Verne d'Abidjan-Cocody s'est ouverte le jeudi 11 décembre 2025, dans une atmosphère vibrante de créativité et d'émotion.

Placée sous le thème « Les tisserandes du visible », cette édition rend un hommage appuyé aux femmes artistes, créatrices sensibles et puissantes qui, par leur regard singulier, révèlent et éclairent ce que l'on croit souvent invisible. Pour Mme Vanessa Konan, directrice adjointe de l'établissement, Écrin d'Art porte une double ambition : rapprocher l'art et la culture des élèves et soutenir des actions caritatives. « Notre objectif est d'offrir aux artistes une visibilité exceptionnelle, leur permettant de se faire connaître auprès d'un large public et de développer leur carrière », a-t-elle expliqué.

L'événement franchit cette année une nouvelle étape en intégrant une dimension plus sociale. Une action d'accompagnement dédiée à l'éducation vient renforcer le caractère engagé de l'exposition, confirmant le rôle de l'art comme vecteur de valeurs, de transmission et de solidarité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une multitude d'œuvres sont exposées, certaines réalisées avec la participation active des élèves. « Les élèves de Jules Verne interviennent à plusieurs niveaux, tant sur le plan culturel que social », a souligné Mme Konan.

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, Henri N'Koumo, directeur des arts plastiques et visuels, a salué cette initiative qu'il considère comme un levier essentiel d'éducation, d'ouverture d'esprit et de construction d'une société moderne. « Une diversité artistique remarquable et une ambiance authentique qui valorise les talents, tout en créant des liens entre les générations présente et future », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Mme Pascale Rolain, proviseure de l'école, s'est félicitée de la mobilisation exceptionnelle autour de cette édition, rappelant l'impact concret d'Écrin d'Art sur la formation, la sensibilité artistique et l'épanouissement des élèves.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.