Cote d'Ivoire: 'Écrin d'Art 2025' - Les femmes artistes illuminent Jules Verne

Écrin d'Art a une nouvelle fois tenu ses promesses. Après deux éditions couronnées de succès, la 3e édition de cette exposition-vernissage emblématique de l'École internationale Jules Verne d'Abidjan-Cocody s'est ouverte le jeudi 11 décembre 2025, dans une atmosphère vibrante de créativité et d'émotion.

Placée sous le thème « Les tisserandes du visible », cette édition rend un hommage appuyé aux femmes artistes, créatrices sensibles et puissantes qui, par leur regard singulier, révèlent et éclairent ce que l'on croit souvent invisible. Pour Mme Vanessa Konan, directrice adjointe de l'établissement, Écrin d'Art porte une double ambition : rapprocher l'art et la culture des élèves et soutenir des actions caritatives. « Notre objectif est d'offrir aux artistes une visibilité exceptionnelle, leur permettant de se faire connaître auprès d'un large public et de développer leur carrière », a-t-elle expliqué.

L'événement franchit cette année une nouvelle étape en intégrant une dimension plus sociale. Une action d'accompagnement dédiée à l'éducation vient renforcer le caractère engagé de l'exposition, confirmant le rôle de l'art comme vecteur de valeurs, de transmission et de solidarité.

Une multitude d'œuvres sont exposées, certaines réalisées avec la participation active des élèves. « Les élèves de Jules Verne interviennent à plusieurs niveaux, tant sur le plan culturel que social », a souligné Mme Konan.

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, Henri N'Koumo, directeur des arts plastiques et visuels, a salué cette initiative qu'il considère comme un levier essentiel d'éducation, d'ouverture d'esprit et de construction d'une société moderne. « Une diversité artistique remarquable et une ambiance authentique qui valorise les talents, tout en créant des liens entre les générations présente et future », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Mme Pascale Rolain, proviseure de l'école, s'est félicitée de la mobilisation exceptionnelle autour de cette édition, rappelant l'impact concret d'Écrin d'Art sur la formation, la sensibilité artistique et l'épanouissement des élèves.