Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 décembre 2025

Dakar Court 2025 - Cinq films, cinq regards sur l'Afrique

La troisième journée de la 8ᵉ édition du Festival Dakar Court, tenue ce 11 décembre à l'Institut Français, a confirmé l'énergie créative de cette cuvée 2025. Cinq des dix films en compétition y ont été projetés, offrant un

Le festival Dakar court continue avec ses multiples activités. Le jeudi 11 décembre, cinq films des dix films en compétition ont été projetés dans la soirée, à l'Institut français. Le réalisateur du film L'enfant à la peau blanche Simon Panay, en a profité pour remettre le prix à son acteur Aboubacar Dembélé qui avait eu le titre de la meilleure interprétation masculine aux Etats-Unis. [Source allAfrica]

Est de la RDC: Les États-Unis s'en prennent au Rwanda, l'ONU craint un « embrasement régional »

Ce vendredi après-midi, c’était la première réunion du Conseil de sécurité des Nations unies depuis l’entérinement de l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda, et aussi la première depuis la chute d’Uvira, dans l’est congolais. À New York, les avancées diplomatiques sont mises à l’épreuve par la réalité du terrain. Les États-Unis et la France accusent directement le Rwanda de soutenir militairement le M23 et alertent sur un risque d’embrasement régional et une grave crise humanitaire.

La séance a mis en lumière un profond décalage entre les accords de paix et la réalité du terrain dans l’est de la RDC. Selon l’ambassadeur américain Mike Waltz, Kigali aurait participé « intimement » à la planification et à l’exécution de la guerre, en donnant des instructions militaires et politiques. [Source RFI]

L’IGAD regrette le retrait de l’Érythrée de l’organisation

’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD, sigle anglais) a pris acte avec regret de la décision du gouvernement érythréen de se retirer de l’organisation, telle que mentionnée par une note verbale formelle au Secrétariat de l’IGAD, indique un communiqué parvenu jeudi à APA.

Regrettant sa décision de se retirer, l’IGAD rappelle que l’Érythrée avait suspendu sa participation à l’organisation pendant près de deux décennies avant de la rejoindre formellement à la suite du 14e Sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement tenu en juin 2023.

À cette occasion, l’Érythrée avait été « accueillie chaleureusement et unanimement par tous les États membres, reflétant un engagement collectif en faveur de l’inclusivité, de la solidarité régionale et d’une coopération renouvelée », souligne le document. [Source Apanews]

Maroc : 22 familles évacuées d'urgence après un effondrement meurtrier à Fès

Après l’effondrement meurtrier d’un immeuble à Fès, 22 familles ont été évacuées en urgence.

Les autorités locales ont affirmé avoir agi rapidement pour sécuriser les lieux et éviter tout nouveau risque pour les habitants.

Une inspection technique approfondie est en cours pour évaluer la solidité des bâtiments voisins et mesurer l’étendue des dégâts. Le Laboratoire Public d’Essais et d’Études a été chargé de réaliser une expertise afin de déterminer les causes précises de l’effondrement. [Source Africanews]

Mandat d’arrêt : Kemi Seba dans le viseur de la justice béninoise

La justice béninoise a émis un mandat d’arrêt international contre Kemi Seba, accusé d’avoir soutenu publiquement la tentative de coup d’État du 7 décembre.

La nouvelle a secoué la sphère médiatique et politique ce vendredi 12 décembre 2025. La justice béninoise a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de Kemi Seba, l’influenceur panafricaniste et militant anti-occidental, originaire du pays. Cette décision intervient quelques jours seulement après une tentative de coup d’État déjouée à Cotonou, un événement que l’intéressé avait publiquement soutenu dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. [Source Afrik.com]

Togo - Le taux d’accès à l’électricité atteint 75 %

L’accès à l’électricité poursuit sa progression.

Selon les chiffres communiqués vendredi par le ministère de l’Énergie, le taux d’électrification nationale est passé de 70 % en 2024 à 75 % en 2025. Une avancée significative qui témoigne des efforts soutenus pour étendre l’accès à l’énergie sur l’ensemble du territoire.

Cette dynamique est portée par une série d’initiatives structurantes, en particulier en milieu rural où le taux d’accès demeure plus faible. [Source Togonews]

Prix Awa - Des femmes de 14 pays d'Afrique et du Moyen-Orient célébrées pour leur leadership entrepreneurial

L'agence belge de coopération internationale, ENABEL, a organisé une cérémonie à la fois festive et de partage d'expériences inspirantes, jeudi, pour célébrer les lauréates de son programme d'autonomisation économique des femmes de la région Afrique et Moyen-Orient dénommé Awa Connect.

Quelque vingt femmes entrepreneures, provenant de quatorze pays, dont le Sénégal, le Mali, le Maroc, le Rwanda, le Mozambique ou encore de la Palestine, ont été mis à l'honneur lors de cette cérémonie tenue dans les jardins de l'ambassade de Belgique à Dakar. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Gabon - SEEG : Reprise progressive de l’alimentation en électricité et eau !

Le Grand Libreville a été plongé dans le noir depuis la matinée de ce vendredi 12 décembre 2025 suite à un incident technique sur le Réseau Interconnecté de Libreville (RIC), provoquant de fortes perturbations dans la distribution d’électricité et, par conséquent, d’eau potable. En réaction, la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) a rapidement assuré dans un communiqué que des travaux de réparation sont en cours et qu’une reprise progressive est en cours.

Selon le communiqué officiel de la SEEG, « un incident sur le Réseau Interconnecté de Libreville cause actuellement de fortes perturbations dans l’alimentation en électricité ». Bien que les détails précis sur la nature de l’incident n’aient pas été divulgués pour l’instant, ce type de dysfonctionnement touche régulièrement le réseau gabonais, souvent lié à des déclenchements en cascade des unités de production. Consciente du désagrément occasionné, la SEEG a mobilisé ses équipes techniques pour identifier et réparer la panne. [Source GabonMediaTime]

Congo Brazzaville - Un forum pour redonner ses lettres de noblesse à la fonction des ressources humaines

Organisé par l’observatoire africain des ressources humaines, un groupement des professionnels du secteur, ce forum tenu dans l’auditorium Denis Sassou N’Guesso du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, avait pour but de redonner les lettres de noblesse à la fonction des ressources humaines et de contribuer à son rayonnement au Congo.

Les acteurs et responsables des ressources humaines se sont retrouvés autour de ce forum pour moderniser la gestion des compétences et promouvoir le capital humain, première richesse d’une nation.

Ce forum, qui a connu la présence des ministres du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Nicéphore Fylla de Saint-Eudes, et de l’Économie, du plan et de l’intégration régionale, Ludovic Ngatsé, ainsi que de la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a constitué une véritable plate-forme d’échanges et de partage d’expériences entre professionnels. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Guinée en crise, ces jeunes qui partent en pirogue

Safiatou Bah a pris sa décision. Elle va quitter la Guinée. Quitter ses trois enfants. Pour tenter de garantir leur avenir. Elle fait partie de ces milliers de jeunes guinéens qui ont tenté l'immigration clandestine ces dernières années, découragés et à court d'opportunités économiques et d'espoir dans leur pays secoué par quatre ans de transition politico-militaire.

"Je pars parce que je souffre ici. Tu te bats et il n'y a personne qui t'aide", lance-t-elle. "Je vais laisser mes enfants avec ma maman. C'est une décision difficile mais je n'ai pas le choix..."

Comme Safiatou, Abdourahim Diallo, père de deux enfants, dit ne plus avoir d'avenir en Guinée, où il ne trouve pas de travail. [Source Deutsche Welle]







