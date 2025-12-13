Afrique: La Maison LDK réunit l'excellence africaine autour du HERA Private Business Lunch

communiqué de presse

La Maison LDK, structure sénégalaise d'accompagnement stratégique et d'expériences premium, organise aujourd'hui son HERA Private Business Lunch, un rendez-vous d'affaires exclusif réunissant des leaders et décideurs issus de secteurs variés.

Sous le thème : « Réinventer la croissance en temps de mutation : la diversité du réseau comme levier d'impact », cet événement vise à encourager des échanges de haut niveau, à stimuler la création de synergies stratégiques et à renforcer les réseaux d'affaires à fort potentiel dans un contexte économique en pleine transformation.

HERA incarne la vision de La Maison LDK de réunir l'excellence africaine autour d'événements privés, où les invités sont triés sur le volet pour assurer la qualité des échanges et des opportunités collaboratives.

Parmi les intervenants de premier plan figure Monsieur Alla Sène Guèye, Président de la Fédération Nationale des Industries du Sénégal (FNIS) affiliée à la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal.

Représentant influent du secteur industriel sénégalais, M. Guèye est également Directeur Général de AIG SA et s'exprime régulièrement sur les enjeux de relance industrielle, la modernisation de l'économie et le rôle du secteur privé comme moteur de croissance et d'innovation. Il plaide notamment pour une transformation stratégique des politiques industrielles afin de favoriser l'investissement productif et la création d'emplois durables dans des secteurs tels que l'automobile, le BTP et la manufacture, au cœur des défis économiques actuels.

Le HERA Private Business Lunch rassemble également d'autres personnalités influentes, dont :

Maître Doudou Ndoye, avocat sénégalais renommé, ancien Ministre de la Justice et expert du droit (profil de référence institutionnelle).

Ghada Lamghari, Coach, créatrice de mode et entrepreneure engagée dans le développement d'une mode africaine durable et créative (représentant le secteur lifestyle et culturel).

Les participants proviennent de secteurs économiques clés automobile, transport, BTP, droit et avocats, énergie et gaz, mode, éducation ainsi que de la diaspora et d'institutions financières, illustrant la diversité des acteurs engagés dans la construction d'un écosystème économique dynamique.

Le HERA Private Business Lunch illustre la mission de La Maison LDK : créer des espaces de rencontres qualitatives, promouvoir la collaboration entre décideurs éclairés et contribuer au rayonnement du tissu entrepreneurial sénégalais et africain.

