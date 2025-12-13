Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye - 'Le nouveau Code de l'eau est fin prêt'

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dièye a déclaré, vendredi, lors de l'examen du projet de budget 2026 de son département, que le nouveau Code de l'eau est "fin prêt".

"Nous avons travaillé sur un nouveau Code [de l'eau]. Tous les documents sont prêts et ce sont des documents structurants et fondateurs que le Sénégal doit avoir", a-t-il indiqué.

Le ministre a expliqué que le Code de l'eau en vigueur date de 1985, soulignant que ses équipes ont travaillé en vue de doter le Sénégal d'un nouveau document.

"Dès la semaine prochaine, il va suivre un circuit d'adoption, avec sa présentation au Conseil des ministres avant d'arriver à l'Assemblée nationale pour réviser la [nouvelle] loi et l'adopter", a annoncé M. Dièye, ajoutant que ce nouveau Code de l'eau va remplacer celui qui existait.

"Concernant l'autorité de régulation, nous avons élaboré tous les textes et cela va régler beaucoup de problèmes liés au secteur de l'eau. Il y aura également des changements suivant la réforme que le ministère est en train d'instituer", a-t-il dit face aux députés de la quinzième législature.

Le ministre a noté que ces changements au niveau de son département seront institutionnels, de même que des regroupements de services seront effectués, pour assurer "beaucoup plus de cohérence".

"Notre objectif est surtout de tendre vers un rapprochement urbain-rural. Cette séparation étanche sera refaite", a notamment affirmé Cheikh Tidiane Dièye.

Le projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, examiné vendredi par les députés, a été arrêté à 1 727 855 901 439 FCFA, en autorisations de paiement, contre 244. 854.160.962 francs CFA, a-t-on appris auprès de l'institution parlementaire.