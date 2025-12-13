Sénégal: Bakel - Ouverture de la troisième édition de la foire agro-alimentaire et artisanale

Bakel — L'adjoint au préfet de Bakel (est), Ngor Pouye a procédé, vendredi soir, à l'ouverture officielle de la troisième édition de la foire agro-alimentaire et artisanale des femmes et jeunes du département à l'initiative du Réseau communal des groupements des femmes de Bakel.

Ce rendez-vous économique financé par le groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR) a pour thème : "Les femmes et les jeunes, leviers du développement économique et social du Sénégal".

"Cette foire est une opportunité de partager des savoir-faire, d'innover mais surtout de créer des liens forts et professionnels. C'est une occasion unique de promouvoir nos produits locaux, de valoriser nos agriculteurs et contribuer à une alimentation saine et durable", a déclaré M. Pouye.

Selon l'autorité administrative, cette foire s'inscrit en parfaite cohérence dans l'option affichée du Chef de l'État de territorialiser les politiques publiques, ajoutant que la transformation des produits locaux est un levier essentiel du développement local.

"Cette foire est un événement qui se veut une plateforme d'échanges entre acteurs économiques et un outil de promotion des potentialités et atouts économiques du département de la région . Elle est en outre un important outil d'intégration sous régional", a salué Ngor Pouye.

Des exposants venus des régions de Tambacounda, de Matam, du département de Koussanar et de la sous-région (Mali et Mauritanie) participent à cet événement qui se tient sur quatre jours.

La présidente du Réseau des groupements de femmes de Bakel, Salimata Diagana a plaidé à son tour pour l'inscription de la foire dans le calendrier régional vu la dimension de ce rendez-vous économique.

"Au début on n'avait que 40 exposants, mais cette année on a plus de cinquante. Ça s'agrandit à chaque édition. Nous voulons que la foire soit inscrite dans le calendrier régional, voire même national", a t-elle lancé devant le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tambacounda.

Des panels sur "l'impact des inondations sur la production céréalière et maraîchère", "le fonctionnement des unités de transformation" et "la contribution des femmes dans le développement local" seront animés durant les quatre jours, renseignent les organisateurs.