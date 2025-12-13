Sénégal: Budget 2026 - Près de 1 728 milliards de francs CFA alloués au secteur eau et assainissement

Dakar — Les autorisations d'engagement (dépenses) prévues en 2026 pour le secteur eau et assainissement s'élèvent à presque 1 728 milliards de francs CFA, une allocation qui prouve la volonté de l'État de réaliser l'accès universel à ces deux services sociaux, selon le ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye.

"Ce budget montre que le gouvernement a l'ambition de réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement", a soutenu M. Dièye devant les députés réunis, vendredi, à l'Assemblée nationale, pour examiner le budget 2026 du ministère qu'il dirige.

Le montant des autorisations d'engagement prévues pour le prochain exercice budgétaire, pour le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, s'élève à 1 727 855 901 439 francs CFA. Le montant des crédits de paiement (recettes) dudit département ministériel est de 244 854 160 962 francs.

"C'est une première [...] C'est la preuve de la volonté [...] qu'ils accordent au secteur eau et assainissement", a affirmé Cheikh Tidiane Dièye en parlant du président de la République et du Premier ministre.

"Nous devons maintenant, à la suite de l'adoption de notre lettre de politique sectorielle, rattraper le retard du pays en matière d'hydraulique rurale", a-t-il dit.

Les investissements à réaliser dans le secteur eau et assainissement doivent essentiellement aller au monde rural, selon M. Dièye.

Il a promis aux députés d'approvisionner suffisamment le monde rural en eau, à des coûts abordables pour les consommateurs.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement annonce, par ailleurs, que "le Sénégal va se doter de sa première autorité de régulation du secteur de l'eau".

"Nous avons bouclé l'élaboration des textes" en vue de la création de cette instance de régulation, a-t-il assuré.

"Le Code de l'eau, qui date de 1981, n'est plus adapté à la réalité [du secteur eau et assainissement] de notre pays", a signalé Cheikh Tidiane Dièye.

Selon lui, ce document a fait l'objet d'une refonte.

"Il y aura également une grande réforme de l'hydraulique de manière générale", a assuré M. Dièye, ajoutant : "Jusqu'ici, on a séparé l'hydraulique urbaine de l'hydraulique rurale. Nous allons vers une convergence de l'hydraulique urbaine rurale et de l'hydraulique urbaine, ce qui va déboucher sur un secteur unique."