Sénégal: Budget 2026 - Plus de 148 milliards FCFA pour l'Emploi et la Formation professionnelle et technique

Dakar — Le projet de budget 2026 du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique est arrêté à 148,54 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et 129,26 milliards en crédits de paiement, a constaté l'APS vendredi .

Le budget est structuré autour de quatre programmes dont le pilotage, la gestion et la coordination administrative qui disposent de 5,87 milliards FCFA, majoritairement consacrés aux dépenses de personnel.

Le programme de développement des offres de formation professionnelle et technique, qui concentre l'essentiel des ressources, bénéficie de 131,99 milliards en AE et 112,85 milliards en CP, incluant d'importants investissements de l'État.

Le programme dédié au développement de l'apprentissage reçoit 2,58 milliards FCFA, couvrant les dépenses de personnel, les services, les transferts courants et les investissements.

Enfin, le programme de développement de l'emploi est doté de 8,09 milliards en AE et 7,99 milliards en CP, principalement affectés aux transferts courants et aux investissements.

Le gouvernement était représenté par Amadou Moustapha Ndieck Sarré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, et Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement, accompagnés de leurs collaborateurs.