Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye - 'L'État veut faire en sorte que les zones d'évacuation naturelle des eaux pluviales ne soient plus habitées'

Dakar — L'État, par le biais de la collaboration de plusieurs ministères, veut faire en sorte que les populations n'aient plus accès aux espaces n'étant pas propices à l'habitat, a dit aux députés le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, vendredi, à Dakar.

"Nous y travaillons avec les services de l'État", a-t-il assuré, ajoutant que le président de la République a déjà signé un décret dans ce sens ou s'apprêterait à le faire.

Il s'agira de faire en sorte que "les zones d'évacuation naturelle des eaux pluviales ne soient plus habitées", a précisé M. Dièye devant les députés réunis pour examiner le budget 2026 du département ministériel qu'il dirige.

Le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires collabore avec celui chargé de l'Hydraulique et de l'Assainissement à la réalisation de cette ambition, selon Cheikh Tidiane Dièye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les habitants des "zones d'évacuation naturelle des eaux pluviales" seront relogés ailleurs, a-t-il promis aux députés.

Le département de Rufisque (ouest) fait partie des collectivités territoriales concernées par cette mesure des pouvoirs publics, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"J'ai discuté de ce problème avec le ministre de l'Urbanisme", a-t-il ajouté, assurant que son département ministériel prépare une cartographie des zones concernées, celles n'étant pas propices à l'habitat.

"Les inondations sont fréquentes dans la zone de Rufisque [...] Des images provenant de la direction de la prévention des inondations montrent que des lotissements sont en train d'être effectués sur des zones inondables, qui se trouvent sur un circuit naturel d'écoulement des eaux de pluie", a signalé Cheikh Tidiane Dièye, estimant que "cela risque d'engendrer des problèmes dans les années à venir".

M. Dièye soutient qu"'il faut arrêter cela".

Le montant des autorisations d'engagement (dépenses) prévues en 2026 pour le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'élève à 1 727 855 901 439 francs CFA. Le montant des crédits de paiement (recettes) dudit département ministériel est de 244 854 160 962 francs.

"Ce budget montre que le gouvernement a l'ambition de réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement", a soutenu Cheikh Tidiane Dièye.