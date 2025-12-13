Afrique: WBLA 2025 - L'ASC Ville de Dakar défie Ferroviário Maputo en demi-finale

Dakar — L'équipe sénégalaise de l'ASC Ville de Dakar va affronter, samedi à 15h GMT, en demi-finale de la FIBA Women's Basketball League Africa (WBLA) 2025, celle de Ferroviáro Maputo de l'Angola au Caire.

L'ASC Ville de Dakar a terminé en tête du groupe C, avec trois victoires en trois matchs.

La FIBA Africa Women's Basketball League, ou Ligue africaine féminine de basketball, a été créée en 2022 pour remplacer la Coupe d'Afrique féminine des clubs champions.

La compétition est organisée par FIBA Afrique, instance dirigeante du basketball continental.

Le club de la municipalité dakaroise participe à sa troisième compétition africaine, après celles de 2022 et 2024, dont la dernière a été organisée à Dakar.

Lors de cette édition 2024, l'ASC Ville de Dakar avait terminé quatrième du tournoi remporté par le Ferroviário de Maputo (Mozambique).

La Jeanne d'Arc de Dakar, autre représentante sénégalaise, avait été éliminée en quarts de finale.

La première édition de la Ligue africaine féminine de basketball s'est tenue au Sénégal en 1985. Elle avait été remportée par l'AS Bopp Basket Club.

Le pays a ensuite accueilli trois autres éditions (1993, 1997 et 1999), toutes remportées par le Dakar Université Club (DUC).

Avec quatre sacres, le Sénégal est le troisième pays le plus titré de l'histoire de la compétition, derrière l'Angola et le Mozambique, qui comptent huit trophées chacun remportés par leurs clubs.