Sénégal: Saint-Louis - Le lycée de Fanaye, vainqueur d'un concours de génie en herbe sur le pétrole et gaz

12 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le lycée de Fanaye de l'Inspection de l'éducation et de la formation du département de Podor (nord) a remporté, vendredi, l'édition 2025 du concours de génie en herbe dénommé "Petro-génie", une compétition qui vise à familiariser les apprenants aux concepts et sciences du secteur des hydrocarbures.

Ce concours de génie en herbe a été lancé depuis le 26 novembre dernier par l'Inspection d'académie de Saint-Louis, en partenariat avec la société nationale PETROSEN.

En finale, les élèves du lycée de Fanaye ont dominé ceux du lycée Aéré Lao sur le score de 180 points à 170.

Ces deux équipes ont éliminé respectivement en demi-finales le lycée de Maka Diama et le collège privé Didier Marie.

Les demi-finalistes perdants vont recevoir chacun une enveloppe de 100 mille francs, renseignent les organisateurs.

Le finaliste malheureux a 150 mille francs CFA tandis que le Champion reçoit une enveloppe de 200 mille francs CFA et un trophée.

L'Inspecteur d'académie de Saint-Louis, Abdoulaye Wade a souligné que ce concours a offert une occasion aux élèves et aux enseignants d'échanger et d'approfondir leurs connaissances sur les métiers du pétrole et du gaz.

Venu prendre part à la cérémonie, le directeur général de PETROSEN Holding, Alioune Guèye a, de son côté, magnifié l'engagement et la détermination des élèves qui ont su explorer leurs compétences dans le sous-secteur des hydrocarbures lors de ce championnat de génie en herbe.

Il a ainsi souligné que le sous-secteur des hydrocarbures est un levier important pour le développement de notre pays.

M. Gueye a invité la jeunesse à "être consciente des enjeux" qui tournent autour des métiers du pétrole et du gaz pour pouvoir assurer la relève.

Ce concours de génie en herbe a réuni 40 équipes scolaires issues des différentes Inspections de l'éducation et de la formation de la région de Saint-Louis.

