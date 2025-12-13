Sénégal: Coupe du Sénégal - Les préliminaires démarrent officiellement mercredi prochain

12 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les préliminaires de la Coupe du Sénégal 2025-2026 démarrent officiellement mercredi prochain, a-t-on appris, vendredi, de source officielle.

La finale de cette édition est prévue le 15 mai 2026, indique un communiqué du Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dont l'APS a obtenu copie.

Selon le texte, le président du Comité exécutif de la FSF, Abdoulaye Fall, a réaffirmé, son engagement à poursuivre les réformes structurelles et de modernisation de l'administration fédérale.

Le communiqué annonce par ailleurs que le démarrage des championnats des Ligues régionales du Sénégal, pour la saison 2025-2026 est fixé à partir du 20 décembre 2025.

La FSF a précisé que le processus d'acquisition des sièges des Ligues, qui était en suspens depuis les élections fédérales, sera poursuivi dans les meilleurs délais.

Selon la même source, la prochaine Assemblée générale ordinaire de bilan se tiendra le samedi 11 avril 2026.

