Ile Maurice: Natation - Deux finales pour le pays

Hier, au complexe des piscines d'Alvalade, Luanda, Maurice a accédé à deux finales. La première par le biais de Chloe Ah Chip au 100 m nage libre. La seconde grâce au relais mixte 4x100 m nage libre composé de Loïc Larue, Gabriella Lagesse, Chloe Ah Chip et Ruslan Nakhuda.

Hier, Chloe Ah Chip a été la seule à se qualifier pour une finale dans une épreuve individuelle. Lors des séries du 100 m nage libre, elle a signé le 6e temps des séries, soit 1 :01.24. Le meilleur temps des éliminatoires au 100 m nage libre féminin est revenu à la Sud-Africaine Abigail Kotze en 59.46. Pas de chance pour Gabriella Lagesse qui a arrêté le chrono en 1 :06. 29 dans la même épreuve. Chez les garçons, toujours au 100 m nage libre, Ruslan Nakhuda a enregistré une performance de 57.01, soit le 16e temps des séries. Le meilleur chrono des éliminatoires est revenu à l'Algérien Torki Salaheddine en 53.15.

Lors des séries du 200 m papillon, Gauthier Joseph Permal a été disqualifié. Coup dur pour la sélection mauricienne qui ne s'est pas laissé abattre. En effet, elle a pu arracher sa qualification pour la finale du relais mixte 4x100 m nage libre. Loïc Larue, Gabriella Lagesse, Chloe Ah Chip et Ruslan Nakhuda ont réalisé le 8e temps des séries en 4 :07.04, la meilleure performance revenant à la sélection sud-africaine avec un temps de 3:46.43. A noter que les finales ont eu lieu fort tard, hier soir, au moment où nous mettions sous presse. Nous vous communiquerons les résultats finaux dans une prochaine édition.

Programme de ce samedi

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 13 décembre, il y aura les épreuves suivantes : le 200 m nage libre, le 100 m brasse, le 50 m papillon, le 200 m dos et le relais mixte 4x100 4 nages. Seront en lice pour cette 2e journée Ruslan Nakhuda, Loïc Larue, Chloe Ah Chip, Gabriella Lagesse, Holly Arimond et Kelvin Chung Yeung Wa.