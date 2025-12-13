Ile Maurice: Beach volley - La paire Berthelot-Le Masle en quarts de finale aujourd'hui

13 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

La paire Daena Berthelot-Noor Le Masle disputera les quarts de finale du tournoi de beach volley des Jeux Africains de la Jeunesse aujourd'hui. Hier, notre paire féminine a battu, après haute lutte, la paire zimbabwéenne Dzomonda-Mangezi au tiebreak, 20-22, 21-18 et 15-10.

Avant cela, les Mauriciennes avaient perdu leur second match dans la poule B face à l'Égypte, 11-21 et 10-21. Berthelot et Le Masle seront opposées à ces mêmes Égyptiennes aujourd'hui dans leur quête pour une place dans le dernier carré.

Du côté des garçons, la marche était trop haute. Après avoir perdu les deux matches de poule jeudi, Ayden Miniopoo et Charles Li Wan Po ont disputé le «Lucky Loser» hier pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais les Mauriciens sont tombés sur plus forts se faisant battre par les Sud-Africains King-Davids en deux sets, 16-21, 18-21.

