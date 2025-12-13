Afrique: Athlétisme - Selena Jolicoeur vice-championne d'Afrique au triple saut

La première journée des épreuves d'athlétisme à Luanda, en Angola, comptant pour les 4eᣵ Jeux Africains de la Jeunesse, a vu Maurice décrocher un premier titre. Selena Jolicoeur s'est distinguée en finale du triple saut en remportant la médaille d'argent avec une performance de 11m90. Une médaille acquise dans des conditions invraisemblables au José Armando Sayovo Paralympic Sports Complex à Bengo.

En effet, si Selena Jolicoeur a pu prendre part à sa compétition sans anicroche, ses compatriotes n'ont pas eu la même chance. Brice Tailly et Océane Chrétien, deux athlètes qui devaient participer respectivement aux demi-finales du 110 m haies et du 100 m, n'ont pu courir puisque les organisateurs n'ont pas pu mettre en place les systèmes de photofinish et d'anémomètres.

Lors de la journée d'hier, Océane Chrétien s'est qualifiée pour la finale du 100m. Terminant en deuxième position lors de sa demi-finale, la sprinteuse mauricienne avait validé son ticket pour la finale de l'épreuve reine qui se courait, hier soir, à 22h10 (heure de Maurice).

Rappelons que chez les filles, l'équipe mauricienne est représentée par Océanne Chrétien (100 m), Jade Ramsamy (saut en longueur), Selena Jolicoeur (triple saut) et Ella Subarayadu (saut en hauteur). Samuel Fleur (lancer du poids), Brice Tailly (110 m haies), Orion Rosette (triple saut) et Néhémie Clair (lancer du javelot) sont engagés sur les épreuves masculines. Ils sont accompagnés par les entraîneurs Marina Power et Fabio Ramsamy.