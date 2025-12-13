Ile Maurice: Rencontre MTC-Entraîneurs - Les discussions se poursuivent

Le Mauritius Turf Club, notamment par le biais de son président Santosh Gujadhur, a rencontré hier les entraîneurs en activité au Champ-de-Mars, à leur demande, pour discuter de plusieurs aspects vitaux de l'industrie hippique.

D'autres représentations sont prévues dans les jours à venir. Tout est parti de la déclaration explosive faite par l'entraîneur Ramapatee Gujadhur lors de la 14e journée, où des mots forts comme «petits copains», «vested interests», «dindons de la farce» et «opacité» ont été prononcés par le patron de la plus vieille écurie du turf, traduisant le sentiment de ras-le-bol qui gagne les entraîneurs.

Parmi leurs revendications : des stakes money plus élevés, l'avancement du dossier de commingling et celui de l'importation des chevaux, tous essentiels pour la pérennité de l'industrie hippique. Au niveau du MTC, on estime ne pas pouvoir faire mieux dans les circonstances actuelles, mais on n'est pas insensible à la situation difficile par laquelle passent ces professionnels, majoritairement endettés. Une rencontre a également eu lieu entre les acteurs de l'industrie et la Gambling Regulatory Authority ce jeudi pour discuter des droits d'images et de la retransmission des courses mauriciennes à l'étranger, une réunion qualifiée de très positive par le régulateur.

Selon nos recoupements, d'autres représentations sont prévues cette semaine avant une éventuelle rencontre avec le gouvernement. Car, à ce jour, la saison 2026 semble mal engagée si des actions concrètes ne sont pas prises au plus haut niveau.