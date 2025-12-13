Ile Maurice: Rs 635 par mois pour les salariés gagnant jusqu'à Rs 50 000

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a fait la déclaration tant attendue à l'Assemblée nationale sur la compensation salariale pour l'année 2026. Il a rappelé que lors de la réunion du Tripartite Technical Committee, tenue le 26 novembre 2025 sous la présidence du ministre du Travail et des Relations industrielles, Statistics Mauritius avait indiqué que le taux d'inflation pour 2025 est estimé à 3,7 %.

Une autre réunion du Comité tripartite sur la compensation salariale s'est tenue le jeudi 11 décembre sous la présidence du Premier ministre afin d'examiner les propositions soumises par les représentants des travailleurs et des employeurs et de déterminer le montant de la compensation à verser à partir du 1eᣴ janvier 2026. Les représentants des employés ont proposé une compensation mensuelle comprise entre Rs 855 et Rs 1792, applicable à l'ensemble des salariés. De son côté, Business Mauritius a suggéré qu'une compensation équivalente à 3,7 % du salaire soit accordée uniquement aux employés percevant un revenu de base mensuel allant jusqu'à Rs 18000.

Tenant compte de la situation budgétaire actuelle et de la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, le gouvernement a décidé d'accorder une compensation mensuelle de Rs 635, équivalente à 3,7 % du salaire minimum national, fixé à Rs 17110, aux employés touchant un salaire de base mensuel allant jusqu'à Rs 50 000. Ce seuil est conforme à la politique adoptée l'an dernier en matière de compensation salariale et de paiement du 14e mois.

Cette mesure bénéficiera à 409 400 employés, dont 89 100 du secteur public et 320 300 du secteur privé, soit 88 % des employés de l'économie. Le coût annuel de la compensation salariale est estimé à Rs 3,38 milliards, répartis entre Rs 740 millions pour le secteur public et Rs 2,64 milliards pour le secteur privé.

Par ailleurs, le gouvernement a décidé d'accorder une augmentation de 3,7 % à l'ensemble des bénéficiaires des pensions de base à compter du 1eᣴ janvier 2026, incluant la Basic Retirement Pension (BRP), la Basic Widows' Pension, la Basic Invalidity Pension et la pension d'orphelin. Cette hausse sera également étendue aux bénéficiaires éligibles de l'Income Support, soit les personnes âgées de 60 ans et plus ne bénéficiant pas de la BRP. Ces mesures concerneront plus de 325 000 bénéficiaires et représenteront un coût annuel estimé à Rs 2,4 milliards. Navin Ramgoolam a indiqué que ces décisions s'inscrivent dans une politique axée sur la compassion et l'inclusivité, tout en maintenant l'engagement du gouvernement en faveur de la consolidation budgétaire.

Il a également annoncé son intention de faire une déclaration la semaine prochaine sur le rapport 2026 du Pay Research Bureau (PRB).