Sénégal: Économie locale - La menuiserie sénégalaise affiche ses ambitions

L'entreprise Djoloff Relax Déco organise une exposition de trois jours à la CCIAD, pour mettre en lumière le savoir-faire local et défendre la création d'une véritable industrie nationale du mobilier.

Du 11 au 13 décembre, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) accueille l'événement, présenté comme un tournant pour la filière menuiserie. L'initiative, appelée à devenir annuelle, témoigne de la volonté des acteurs locaux de s'imposer face à la domination des importations.

Pour Abdoulaye Sow, président de la CCIAD, cette exposition constitue une avancée majeure pour un secteur qui cherche à gagner du terrain. Il rappelle que l'initiative s'inscrit dans la dynamique de souveraineté économique prônée par le président Bassirou Diomaye Faye dans l'Agenda Sénégal Horizon 2050.

«Si nous voulons développer notre tissu économique, il faudra soutenir et surtout consommer nos productions locales», a-t-il déclaré, appelant les pouvoirs publics à accorder une place prioritaire aux entreprises nationales dans la commande publique.

Fatou Bintou Thiam, directrice commerciale de Djoloff Relax Déco, est revenue sur vingt ans d'activité.

«Le Sénégal peut produire un mobilier d'exception, confortable, durable, élégant et porteur d'identité», assure-t-elle, mettant en avant l'utilisation de bois nobles issus des terroirs du pays, notamment de Casamance.

L'exposition a présenté des pièces alliant design contemporain et maîtrise artisanale. Pour l'entreprise, un meuble ne sert pas seulement à meubler un espace : il doit «raconter une histoire».

La création récente de l'Union patronale des menuisiers du Sénégal marque une étape importante dans l'organisation du secteur. L'objectif est de fédérer les initiatives pour bâtir une industrie compétitive, capable de rivaliser avec les standards internationaux.

Les professionnels réclament, par ailleurs, une meilleure représentativité dans la commande publique, soulignant qu'ils disposent des compétences pour livrer des ouvrages certifiés «Made in Sénégal». Djoloff Relax en a fait la démonstration, en participant à la rénovation du bâtiment de la CCIAD.

Au-delà de la vitrine commerciale, l'événement défend une vision plus large : celle d'un développement fondé sur la production locale, créatrice d'emplois et de valeur ajoutée.

La filière entend relever le défi en proposant des produits de haute qualité et en visant, à terme, l'exportation du mobilier sénégalais. La CCIAD, par la voix de son président, assure un soutien constant à ce secteur qu'elle considère comme un symbole d'un Sénégal résolument tourné vers la valorisation de ses ressources et de ses talents.