Sénégal: Centenaire de la commune de Khombole - L'Institut de Pédiatrie Sociale honoré

Créé par décret n°64-475 de juin 1964, l'Institut de Pédiatrie Sociale (IPS), installé dans la commune de Khombole, incarne un modèle unique de santé infantile au Sénégal, qui soigne l'enfant dans sa globalité. Cette expérience en milieu semi-urbain et rural est révélatrice d'une option pour lutter contre la mortalité infantile. À l'occasion du centenaire de la commune de Khombole, célébré le week-end dernier, cette institution, méconnue du grand public mais considérée comme une référence nationale, a été promue.

«L'IPS est la réussite d'une option fondée sur la gestion de proximité de la santé de l'enfant», a déclaré le Pr Agrégé Saliou Diouf, devant un auditoire composé de professionnels de santé, d'autorités locales et de partenaires. Pédiatre émérite et ancien responsable de l'Institut de Pédiatrie Sociale (IPS) de Khombole, il a retracé l'histoire et les missions de cette structure devenue «un héritage fondateur et une référence nationale». Cet hommage à cette institution s'est fait lors du centenaire de la commune de Khombole célébrée le Week end dernier.

Créé il y a plus d'un demi-siècle, pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables, l'IPS de Khombole a très tôt dépassé le cadre hospitalier classique. Malnutrition sévère, maladies chroniques, retards de croissance, troubles du développement, abandons ou précarité familiale, l'institut prend en charge les cas les plus complexes venus de tout le Sénégal rural et périurbain.

L'originalité du modèle repose sur une équipe pluridisciplinaire avec des pédiatres, infirmiers, nutritionnistes, psychologues, assistants sociaux et éducateurs qui interviennent bien au-delà des murs de l'établissement, avec des visites à domicile, des ateliers de nutrition et d'éducation sanitaire, des sensibilisations des parents et une collaboration avec les écoles et les leaders communautaires. «Ici, on ne traite pas seulement la maladie, on reconstruit la trajectoire de l'enfant», résume une infirmière.

FORMATION, RECHERCHE ET RAYONNEMENT NATIONAL

L'IPS n'est pas seulement un centre de soins, c'est aussi une école de formation. Des générations de pédiatres, infirmiers, sages-femmes et agents de santé communautaire y ont appris à allier rigueur médicale et travail social de terrain. L'institut mène également des recherches-actions sur la nutrition, la santé materno-infantile et l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant, dont les résultats irriguent les politiques nationales.

Selon les acteurs de l'IPS, en termes d'impacts positifs, les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une baisse significative de la malnutrition aiguë sévère dans les zones d'influence, l'amélioration du suivi de la croissance, la détection précoce des troubles du développement et la réduction des ruptures de prise en charge. Toutefois, malgré le travail abattu par les acteurs communautaires et le personnel soignant, les défis restent énormes. Il s'agit de la modernisation des infrastructures et équipements, le renforcement des effectifs et la formation continue afin de mieux documenter et médiatiser ce modèle reproductible mais aussi accroître le soutien institutionnel et financier. «Khombole montre qu'une pédiatrie ancrée dans le communautaire peut changer durablement le destin des enfants », a conclu le Pr Saliou Diouf.

Dans une commune qui n'est ni capitale administrative ni pôle économique majeur, l'Institut de Pédiatrie Sociale fait de Khombole une véritable capitale morale de la santé de l'enfant au Sénégal, une excellence discrète mais déterminante, célébrée comme il se doit lors de ce centenaire.