Les membres de l'Association Sérigne Amadou Diop Éducation Santé (ASADES) n'ont pas été en reste par rapport à l'organisation des activités de la 4ème Caravane nationale de l'élimination du col de l'utérus dans les districts sanitaires de Saint-Louis, Podor et Kanel. Ils se sont beaucoup investis dans la sensibilisation des populations sur les cancers du col de l'utérus et du sein. Cela s'inscrit dans le cadre de leur partenariat avec la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologies liée au Papillomavirus.

Créée en 1995, cette association qui fête cette année ses 30 ans d'existence, regroupe d'anciens talibés de l'Institut et qui s'activent dans deux domaines d'intervention à savoir l'amélioration des conditions d'apprentissage des talibés, l'accompagnement des «Serigne daara» (maîtres coraniques) pour une meilleure prise en charge des talibés et dans le domaine de la Santé en étant aux côtés des populations pour des soins médicaux, dans le dépistage, la vaccination, le traitement de certaines pathologies.

«L'Association a organisé en 1997, ses premières activités et celle qui avait le plus d'impact était la consultation médicale gratuite couplée de don de médicaments. Sur instruction de notre «Serigne daara», Serigne Ahmed Abdoul Hamid plus connu sous le nom de Serigne Baye Fall, l'association en a fait son activité phare. Plusieurs éditions ont été organisées (huit) et c'étaient des occasions offertes aux populations de bénéficier de soins médicaux dans différentes spécialités et de médicaments», a déclaré Mme Khady Bâ Sy, présidente de l'ASADES. Aujourd'hui, poursuit-elle, il est plus question pour leur association d'intervenir dans la prévention notamment le dépistage du diabète, des cancers, avec un don de sang.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'année 2023 marque un tournant décisif pour leur association qui s'est associée la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus. C'est cette organisation qui organise, après les dépistages des cancers durant «Octobre Rose» à travers le pays, une caravane de traitement des lésions précancéreuses. ASADES appuie, pour l'étape de Saint-Louis, dans la sensibilisation, la mobilisation des femmes et des filles, l'hébergement et la restauration des médecins.

«Cette année, c'est le poste de santé de Sor qui a abrité l'événement et 202 femmes ont pu être dépistées dont 06 qui ont présenté des lésions précancéreuses et ont été traitées sur place à savoir 2 Leep, 2 Thermoablation et 2 Bistournage», a-t-elle confié, avant de rappeler le partenariat noué depuis 02 ans avec Saint-Louis Assistance Médicale (SLAM) pour renforcer leur service en faveur de la communauté.