La ville de Saint-Louis a abrité, mercredi 10 décembre, une vaste campagne de prévention comprenant des actions de sensibilisation, de formation et de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. C'est à l'initiative du Programme de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS), financé par la Banque Mondiale en partenariat avec la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus (2SC2P) et l'Institut du Col Utérin de Dakar (ICOLDAK).

Ces journées se sont déroulées dans les districts sanitaires de Saint-Louis, Podor et Kanel qui constituent les zones d'intervention du PRDC_VFS. Plus de 705 patientes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus et 105 sages-femmes formées à Saint-Louis, Podor et Kanel. « Nous sommes à Saint-Louis depuis le 9 pour dérouler cette activité organisée avec le Programme de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal en partenariat avec la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus. Il s'agit d'une vaste opération de sensibilisation, de formation et de dépistage des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus », a dit le Docteur Mor Cissé, Gynécologue-obstétricien et membre de ladite Société.

Ces activités se sont déroulées au niveau du district sanitaire de Saint-Louis mais aussi au niveau des districts de Podor et de Kanel qui sont les zones d'intervention du projet. Il a rappelé que le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique dans le monde parce que, chaque année, il y a plus de 600 000 nouveaux cas et plus de 300 000 décès dans le monde. « Au Sénégal il y a 1900 décès par année soit 4 décès par jour, toutes les 06 heures une femme meurt de cancer du col de l'utérus », a-t-il indiqué.

D'où ces campagnes de sensibilisation mais surtout de formation des prestataires des districts concernés. « Cette formation va permettre la continuité des soins même en dehors de la présence de la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus. Donc, durant ces ateliers-là, on a eu à former 105 sages-femmes dans les trois sites, à savoir Saint-Louis, Podor et Kanel », a soutenu Dr. Cissé.

En effet, les activités de dépistage ont démarré depuis mardi et 705 patientes ont pu être dépistées de légions précancéreuses sur les trois sites. « On détecte l'état précancéreux et on prend en charge. Donc hier, on a eu à détecter des cas de légions précancéreuses qui sont toutes prises en charge sur place », a-t-il fait savoir. L'activité s'est déroulée au niveau du Poste de Santé de Sor en présence des partenaires.