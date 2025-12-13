Sénégal: Infrastructures et homologation - Feu vert pour les stades Fodé Wade et du camp Leclerc

13 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar Diaw

Sur le plan infrastructures, la commission nationale d'homologation a inspecté les stades Djibril Diagne, Fodé Wade et Général Idrissa Fall. À l'issue de cette évaluation Fodé Wade et Général Idrissa Fall du camp Leclerc ont rempli les conditions d'éligibilité alors que le stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao devra encore attendre pour son homologation.

Malgré les réserves, le comité exécutif a toutefois décidé de son utilisation pour les compétitions nationales dés que les celles-ci seront levées. Une nouvelle qui marque la fin de deux saisons compliquées pour les clubs concernés.

Si l'on sait que les équipes de Diambars FC avaient été contraintes de recevoir ses matchs au stade Lat Dior de Thiès. Tout comme Génération Foot, qui a dû se passer du stade Djibril Diagne pour élire domicile au stade Lat Dior.

