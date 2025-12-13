Sénégal: Administration du football national - Vers la mise à jour exhaustive du fichier général des clubs

L'instance fédérale annonce le lancement d'une mise à jour exhaustive du fichier général des clubs. Les termes de référence et outils de mise en règle ont été transmis aux structures concernées. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 décembre 2025 à 17 heures.

Les préliminaires de la Coupe du Sénégal démarrent le 17 décembre 2025 et la finale est programmée pour le 15 mai 2026. Le président de la FSF a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes structurelles pour moderniser l'administration fédérale.

Dans cette optique, le comité exécutif annonce que l'acquisition des sièges des Ligues, suspendue depuis les élections fédérales, sera poursuivie prochainement. L'Assemblée générale ordinaire de bilan, quant à elle, se tiendra le samedi 11 avril 2026. En ce qui concerne les compétitions nationales, l'instance dirigeante du football a fixé au 20 décembre prochain, le démarrage des championnats des ligues régionales.