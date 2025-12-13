Sénégal: Comité exécutif de la fédération sénégalaise de football - La FSF dévoile l'agenda des « Lions »

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui s'est réuni ce vendredi 12 décembre a examiné et validé plusieurs décisions liées à la préparation de l'équipe nationale aussi bien pour la CAN au Maroc que pour la Coupe du monde 2026. L'instance dirigeante du football est aussi revenue sur l'organisation interne de l'instance fédérale et à la gestion des compétitions nationales.

A l'issue de la réunion de son comité exécutif tenue hier, vendredi 12 décembre la Fédération sénégalaise de football a divulgué l'agenda des l'équipe nationale du Sénégal en vue de la CAN au Maroc et des prochaines échéances internationales. Le regroupement qui débute le lundi 15 décembre et la cérémonie officielle de remise du drapeau national prévue le mercredi 17 décembre (17 h), à la Salle des Banquets du Palais Présidentiel vont lancer la campagne des Lions. L'instance fédérale informe que la délégation sénégalaise quittera le sol sénégalaise et rejoindra Tanger, au Maroc, le 19 décembre par vol spécial.

À leur arrivée, les Lions bénéficieront d'un stage préparatoire de trois jours afin de peaufiner les derniers réglages avant leur premier match contre le Botswana programmé le 23 décembre. A travers une mission avancée, récemment revenue de Tanger, la Fédération sénégalaise de Football assure avoir finaliser les dispositions logistiques et techniques relatives à la compétition au Maroc.

A cet effet, elle rappelle qu'un bureau chargé de faciliter l'obtention des Fan ID a été ouvert au siège de la Ligue sénégalaise de Football Professionnel. La FSF n'a pas manqué de féliciter, la Fédération Royale Marocaine de Football pour sa collaboration ainsi que l'État du Sénégal, qui a déjà pris en charge les frais d'hôtel de la délégation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour renforcer l'organisation du football sénégalais, l'instance fédérale indique que quatre comités ont été mis en place. A savoir le comité administratif, le comité technique, le comité de coordination et le comité information et communication. Le président de la FSF dispose du mandat pour la désignation des membres.