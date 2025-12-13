Afrique: Préparation Mondial 2026 - Le duel contre les États-Unis confirmé, l'Arabie Saoudite et l'Argentine en attente

13 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par O.D

Le Comité exécutif s'est aussi penché sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et sur le choix du futur camp de base des Lions. Sur ce, une agence spécialisée a été contractée pour accompagner la Fédération, en collaboration avec l'Ambassade du Sénégal à Washington.

Une mission visitera prochainement les différents camps de base proposés. L'Ambassadeur du Sénégal à Washington, précise la FSF, a confirmé que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, assistera au premier match des Lions à New Jersey.

Sur le chemin du Mondial qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la FSF a confirmé la rencontre amicale qui opposera l'Equipe nationale du Sénégal à celle des États-Unis le 31 mai 2026 à Charlotte.

L'équipe du Sénégal devrait également peaufiner sa préparation avec une autre sélection au mois de mars. «Des propositions venues d'Arabie saoudite et d'Argentine sont en cours de finalisation pour la fenêtre FIFA du mois de mars 2026 », précise la FSF.

