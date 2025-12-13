Afrique: Pape Thiaw publie une liste de 28 joueurs pour la CAN Maroc 2025

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a rendu publique la liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Après plusieurs jours de débats autour du nombre de joueurs convoqués, entre 24, 26 ou 27, le staff technique a finalement opté pour un groupe élargi de 28 éléments, principalement en raison des incertitudes physiques concernant certains cadres.

Une continuité assumée malgré quelques absences

Pape Thiaw est resté fidèle à son groupe habituel et n’a pas rencontré de grandes difficultés dans ses choix. Contrairement aux attentes, Mamadou Lamine Camara et Rassoul Ndiaye, dont l’arrivée avait été évoquée, ne figurent finalement pas dans la liste.

Le retour de Lamine Camara et de Habib Diarra a notamment pesé dans la balance, écartant ces deux joueurs.

Vainqueur de la CAN U20 avec Lamine Camara, Mamadou Lamine Camara poursuit néanmoins son parcours en sélection nationale, même s’il n’est pas retenu pour cette compétition. Même constat pour Rassoul Ndiaye, présent lors du rassemblement de novembre mais non reconduit cette fois-ci.

Défense : expérience et ajustements sur les côtés

En défense centrale, la présence de Pape Abdoulaye Seck est à noter. À 33 ans, le joueur du Maccabi Haïfa continue de s’imposer comme une option fiable et pourrait jouer un rôle important dans un secteur où certaines interrogations subsistent, notamment sur les côtés.

À gauche, Ismail Jakobs est bien présent malgré les doutes entourant son état physique et certaines déclarations de son entraîneur. Le sélectionneur a néanmoins choisi de lui accorder sa confiance. Il sera en concurrence avec El Hadji Malick Diouf, qui n’a pas totalement convaincu et qui sera suspendu pour le premier match face au Botswana.

À droite, Ilay Camara constitue la principale surprise de la liste. Ses récentes apparitions ont mis en avant son apport technique. Antoine Mendy est également retenu malgré les séquelles de son match amical contre le Brésil. Les joueurs d’Anderlecht et de Nice devraient assurer les doublures de Krépin Diatta.

Au milieu, Habib Diarra a remporté sa course contre la montre et figure bien dans ce groupe de 28 joueurs. Son retour vient renforcer un secteur déjà bien fourni, articulé autour de cadres expérimentés et de jeunes talents.

Attaque : cadres confirmés et jeunes ambitions

En attaque, Assane Diao est maintenu malgré certaines critiques émises par son entraîneur à Como.

Ismaïla Sarr, blessé depuis deux semaines, a pu se rétablir à temps pour être convoqué.

La jeune pépite Ibrahima Mbaye fait également partie du groupe et tentera de s’imposer aux côtés des piliers offensifs de la Tanière, tels que Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia ou encore Nicolas Jackson.

Les blessures légères ou récentes de plusieurs joueurs ont incité le sélectionneur à convoquer 28 éléments afin de se prémunir contre d’éventuels pépins physiques durant la compétition. L’objectif reste clair : disposer de toutes les garanties nécessaires pour aller chercher une deuxième étoile continentale.

La liste des 28 Lions

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre AC)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ismail Jakobs (Galatasaray), Mamadou Sarr (Strasbourg), Krepin Diatta (AS Monaco), Ilay Camara (Anderlecht), Antoine Mendy (OGC Nice)

Milieux : Idrissa Gueye (Everton), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Tottenham), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland)

Attaquants : Sadio Mane (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Cheikh Sabaly (FC Metz), Assane Diao (Como), Boulaye Dia (Lazio), Habib Diallo (FC Metz), Ibrahim Mbaye (PSG)