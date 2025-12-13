Maroc: Youssef Amrani - L'Initiative Royale Atlantique, une vision stratégique capable de transformer un espace fragmenté en une région géopolitique intégrée

L'Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI constitue "une vision stratégique de long terme, capable de transformer un espace fragmenté en une région géopolitique cohérente et intégrée", a affirmé, jeudi à Rabat, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani.

Cette Initiative Royale établit "un cadre structurant fondé sur l'ordre, la stabilité, la connectivité et la création d'opportunités", a souligné M. Amrani qui s'exprimait aux côtés de Paulo Portas, ancien ministre portugais des Affaires étrangères et membre de l'Académie du Royaume du Maroc, lors d'un panel sous le thème "L'engagement du Maroc vers l'Atlantique", dans le cadre de la 14e édition de la Conférence internationale annuelle "The Atlantic Dialogues", organisée par le Policy Center for the New South (PCNS).

Il s'agit, en effet, d'ériger la façade atlantique africaine en un espace d'anticipation, de sécurité et de prospérité partagée, a fait observer l'ambassadeur, rappelant que la stabilité demeure la condition première de toute architecture régionale cohérente.

"Il ne peut y avoir d'ordre atlantique sans intégrité territoriale, ni de développement durable sans gouvernance prévisible", a-t-il insisté, relevant l'importance de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la question du Sahara marocain.

Cette résolution, a poursuivi le diplomate, représente "un tournant stratégique pour tout le bassin atlantique", en consacrant l'Initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme unique base de toute solution politique, et en apportant la clarté nécessaire à la mise en oeuvre de projets à haute valeur stratégique.

Parmi ces projets structurants de l'Atlantique, M. Amrani a cité le Corridor Atlantique Dakhla-Sahel, le Port Atlantique de Dakhla, le Complexe portuaire Tanger Med, le Gazoduc Africain Atlantique ainsi que les futurs corridors énergétiques destinés à accompagner la transition verte du continent.

De l'avis de M. Amrani, l'intégration portée par l'Initiative Royale Atlantique favorisera la transformation de la région en un "espace stratégique unifié où les politiques convergent et où la planification de long terme devient possible".

Cette dynamique vertueuse repose sur une vision inclusive du Maroc, fondée sur des partenariats équilibrés, une prise de décision africaine assumée et des cadres régionaux permettant au continent de faire entendre sa propre voix, a-t-il noté.

Le diplomate a également mis en avant le rôle essentiel de l'innovation, devenue indispensable face aux pandémies, aux chocs climatiques et à la vulnérabilité des chaînes de valeur mondiales. Il a, à cet égard, mis en avant l'innovation énergétique, l'innovation en matière de sécurité alimentaire ainsi que celle liée à la sécurité et à la stabilité.

L'objectif ultime, a souligné l'ambassadeur, est de positionner l'Afrique "comme un acteur à part entière dans l'équilibre mondial des puissances", en lui offrant un espace géopolitique unifié, une identité stratégique affirmée et une voix collective entendue.

L'Afrique atlantique forme désormais un arc géostratégique intégrant le Sahel et reliant l'Afrique à l'Europe et aux Amériques dans le cadre d'un réseau de stabilité, d'énergie, de logistique et de coopération climatique, a ajouté M. Amrani.

Grâce à l'Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI, l'Afrique s'affirme ainsi comme un partenaire énergétique stratégique, un acteur maritime et sécuritaire émergent, un hub de connectivité et un leader régional en matière de résilience climatique, a-t-il conclu.