Maroc: L'EN A' se qualifie au dernier carré de la Coupe arabe

13 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'équipe nationale du Maroc A' de football s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue syrienne sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale, disputé jeudi au stade international Khalifa à Doha.

Le but de la victoire des Lions de l'Atlas a été l'oeuvre de Walid Azaro à la 79e minute de jeu.

L'équipe du Maroc a été réduite à dix après l'expulsion de Mohamed Moufid (90+1e).

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui, a affirmé que les difficultés qui ont accompagné la participation de l'équipe nationale à la Coupe arabe n'ont pas découragé les joueurs pour faire un bon match et battre la Syrie.

S'exprimant en conférence de presse d'après-match, Sektioui a souligné que l'équipe nationale a atteint son objectif principal en remportant la rencontre malgré les blessures et les absences, ajoutant que la compétition est devenue de plus en plus difficile et compétitive à mesure que les phases finales approchent.

Le coach a fait remarquer que «l'équipe adverse a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire par rapport à l'équipe nationale, mais les joueurs ont bien géré le déroulement du match et saisi l'opportunité pour prendre l'avantage».

Il a noté que les joueurs font preuve de responsabilité, d'abnégation et d'esprit combatif pour réaliser un résultat positif à l'issue de chaque match, relevant que l'absence de certains joueurs a privé l'équipe nationale de solutions créatives, notamment en matière d'animation offensive.

Les joueurs nationaux ont exercé une forte pression sur les joueurs syriens et les ont contraints à commettre de nombreuses erreurs dans la récupération du ballon, a-t-il poursuivi, estimant que son effectif a exploité les espaces au milieu du terrain et sur les flancs, notamment en seconde période.

Revenant sur l'état de santé de Tarik Tissoudali, Sektioui a affirmé qu'il n'est pas préoccupant et que le joueur sera présent avec l'équipe nationale lors du prochain match.

A noter que l'équipe saoudienne s'est qualifiée également pour les demi-finales en battant son homologue palestinienne par 2 buts à 1, match disputé jeudi au stade de Lusail à Doha.

Feras Albrikan a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la 58e minute de jeu en transformant un penalty, avant que Oday Dabbagh n'égalise (64e). Mohamed Kanno a signé le but de la qualification dans les prolongations (115e).

L'Arabie saoudite croisera le fer en demi-finale avec le vainqueur du match qui devait opposer, vendredi, la Jordanie à l'Irak, alors que le Maroc affrontera le vainqueur du match Algérie-Emirats Arabes Unis.

