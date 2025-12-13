Madagascar: Débat politique - La participation des jeunes à encourager

13 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Les jeunes demeurent encore peu présents dans le débat politique national. C'est le constat établi par l'ONG Studio Sifaka qui, depuis six ans, s'efforce de donner la parole à la jeunesse à travers ses émissions et initiatives. Face à ce désintérêt persistant, l'organisation ambitionne d'inverser la tendance en incitant les jeunes à s'engager davantage dans la vie publique et à ne plus se limiter à un rôle de simples observateurs.

« Nous inculquons aux jeunes la culture du débat, du dialogue et l'importance d'exprimer leurs opinions. La culture et le sport sont essentiels, certes, mais les jeunes ont également une responsabilité politique », souligne Harrison Ratovondrahona, directeur exécutif de Studio Sifaka, en marge d'un débat organisé hier à Ankorondrano.

Selon lui, la jeunesse représente un levier majeur pour l'avenir politique du pays, d'autant plus qu'elle constitue la majorité de la population malgache. Une implication accrue pourrait influencer positivement les orientations nationales, notamment dans l'élaboration de politiques publiques davantage adaptées à leurs réalités et attentes. Dans cette dynamique, l'ONG a tenu hier une conférence-débat consacrée au rôle des jeunes dans la refondation du pays, afin de stimuler une prise de conscience collective et encourager un engagement citoyen plus affirmé.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.