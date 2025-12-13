Madagascar: Débat politique - La participation des jeunes à encourager

Les jeunes demeurent encore peu présents dans le débat politique national. C'est le constat établi par l'ONG Studio Sifaka qui, depuis six ans, s'efforce de donner la parole à la jeunesse à travers ses émissions et initiatives. Face à ce désintérêt persistant, l'organisation ambitionne d'inverser la tendance en incitant les jeunes à s'engager davantage dans la vie publique et à ne plus se limiter à un rôle de simples observateurs.

« Nous inculquons aux jeunes la culture du débat, du dialogue et l'importance d'exprimer leurs opinions. La culture et le sport sont essentiels, certes, mais les jeunes ont également une responsabilité politique », souligne Harrison Ratovondrahona, directeur exécutif de Studio Sifaka, en marge d'un débat organisé hier à Ankorondrano.

Selon lui, la jeunesse représente un levier majeur pour l'avenir politique du pays, d'autant plus qu'elle constitue la majorité de la population malgache. Une implication accrue pourrait influencer positivement les orientations nationales, notamment dans l'élaboration de politiques publiques davantage adaptées à leurs réalités et attentes. Dans cette dynamique, l'ONG a tenu hier une conférence-débat consacrée au rôle des jeunes dans la refondation du pays, afin de stimuler une prise de conscience collective et encourager un engagement citoyen plus affirmé.