Madagascar: Aménagement - L'accès aux marchés dans le Sud s'élargit

La modernisation des routes RN12A entre Tolagnaro et Ebakika ainsi que de la RN9 entre Analamisampy et Manja a permis d'accélérer l'acheminement des produits locaux. En même temps, l'appui à la communication commerciale renforce la fluidité des échanges.

« Réalisés dan le cadre du Projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC), ces avancées se traduisent aujourd'hui par une nette amélioration de la mobilité et de l'accès aux marchés dans le Sud », indique le coordonnateur du projet, Ando Nantenaina Razafimahefa, lors de la présentation des résultats du PACFC tenue à Soarano jeudi dernier. La réduction des temps de trajet bénéficie surtout aux usagers, comme les transporteurs et les conducteurs de taxibrousse.

Dans le cadre de la première phase du projet (PACFC I), qui s'achèvera ce mois-ci, plusieurs réalisations significatives ont été enregistrées dans le secteur routier. « 45 km de la RN12A entre Tolagnaro et Ebakika sont désormais entièrement bitumés. Cela réduit le trajet de 3 à 4 heures à seulement une heure sans recours à des véhicules spéciaux.

En parallèle, 160 km de la RN9 entre Analamisampy et Manja permettent désormais de relier Toliara en six heures au lieu de deux jours auparavant », indique Émile Joseph Sambisolo, secrétaire général au ministère des Travaux publics. Ces infrastructures ont déjà transformé positivement la vie des habitants, bien qu'il ne s'agisse encore que de la première phase du projet.

Le projet intervient dans un contexte d'enclavement historique ayant freiné le développement économique du Sud, caractérisé par la dégradation des infrastructures routières et la difficulté d'accès aux services essentiels. Les interventions menées sur les corridors stratégiques, combinées à la digitalisation progressive des procédures douanières et au renforcement des capacités des acteurs locaux, marquent une étape importante vers une meilleure intégration régionale.