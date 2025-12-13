Madagascar: Alasora - Un transformateur nouvellement installé explose

13 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Un transformateur fraîchement installé à Androka, dans la commune rurale d'Alasora, a explosé hier matin. L'appareil, mis en place la nuit de jeudi, n'a fonctionné que quelques heures avant de céder. Ce qui a plongé une nouvelle fois cette commune dans le noir.

Certains habitants évoquent la surcharge comme cause probable de cet incident. « Il devrait y avoir une collaboration entre la Jirama et la population afin d'identifier les branchements illicites, les points de vente d'électricité non déclarés et les vols de courant, qui surchargent le réseau. Tout le monde souffre à cause de l'égoïsme de quelques-uns», déplorent des habitants de cette commune. D'autres pointent du doigt la qualité du nouveau transformateur installé. « C'est un appareil jetable qui a été installé là », avancent-ils.

De son côté, la Jirama indique que l'origine exacte de l'explosion ne sera déterminée qu'après un diagnostic complet du transformateur à l'atelier d'Analamahitsy.

Plusieurs quartiers d'Alasora ont déjà plongé plusieurs heures dans le noir, jeudi, suite à une panne technique. La commune rurale d'Alasora a interpellé, hier, la Jirama pour un rétablissement rapide du courant. « Les interruptions à répétition compliquent fortement nos quotidiens », lance un riverain excédé.

Les travaux de remplacement étaient effectués, hier même, par les techniciens de la Jirama.

