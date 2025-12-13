Madagascar: Rugby à XV/Top 12 - Le leader CEA sous pression face à l'Uscar

Le championnat de Madagascar de rugby XV, première division masculine XXL Energy Top 12, livre ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka l'un de ses premiers tournants. Le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA), sensation de ce début de saison, affronte l'Union sportive d'Antananarivo-renivohitra (Uscar) dans un duel où se mêlent ambition de se maintenir en tête pour les premiers et quête du top 3 pour les seconds.

Nouveau promu, le CEA a renversé toutes les attentes : trois matches, trois victoires, 15 points et un impressionnant +78 au goal-average. Sa marche triomphale- 45-15 contre TAM, 52-28 devant TFA, puis 32-08 face à TFMA- a montré une équipe explosive, renforcée par des joueurs clés venus de FT de Manjakaray et par des internationaux des Makis à VII tels que Laou ou Michael.

Pourtant, malgré sa puissance de feu, le club d'Andranomanalina n'est pas intouchable. Son dernier succès, 32-8 (5-0 à la pause), face à TFM d'Ankasina le 23 novembre, a révélé quelques failles que des adversaires bien organisés peuvent exploiter.

De son côté, l'Uscar avance avec réalisme : deux victoires (27-25 contre STM, 43-10 face à UAS Cheminot) et une défaite accrochée, 22-26 devant l'US Ankadifotsy, le 9 novembre. L'équipe de la commune urbaine s'appuie sur un pack d'avants dense, structuré, et sur une capacité à convertir systématiquement les points faciles grâce au métronome Herizo Soloniaina Rasoanaivo dit Radadatoa, très adroit en pénalités.

« Il n'y a pas de calcul à faire contre le CEA : dès que nous avons l'occasion de marquer, nous transformons les points, notamment en pénalité », prévient Radadatoa, l'un des cadres.

Vitesse contre puissance

L'opposition de styles promet un bras de fer palpitant. Jean Yves Randriamalala le confirme : « Nous visons une quatrième victoire. Ce ne sera pas facile face aux joueurs expérimentés et au pack d'avants très fort de l'Uscar. Pour gagner, nous misons sur notre force : la vitesse. » La clé pourrait donc résider dans la capacité du cea à déplacer le jeu avant que l'Uscar n'impose son impact physique.

Cette quatrième journée offrira également deux autres affiches importantes: STM - Mang'Art à 11 heures, puis le derby TAM d'Anosibe - TFA d'Ankasina à 15 heures. La STM, seulement 11e, joue très gros : une nouvelle contre-performance la rapprocherait dangereusement de la dernière place provisoire. Dans ce paysage serré, le duel CEA - Uscar reste la tête d'affiche. Une victoire permettrait aux joueurs d'Andranomanalina de consolider leur statut de phénomène du championnat. Un exploit des rugbymen de l'Uscar relancerait totalement la lutte pour le sommet. Le terrain décidera ce dimanche.

Calendrier

11 heures : STM vs Mang'Art. 13 heures : CEA vs Uscar 15 heures : TAM vs TFMA.Donné Raherinjatovo