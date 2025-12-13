Madagascar: Tournoi des élites - Deuxième victoire pour Disciples FC

En cavalier seul. La logique a été respectée : le club organisateur, Disciples FC de Vakinankaratra, a réalisé un parcours sans faute en arrachant une deuxième victoire en autant de rencontres. Le club champion de Madagascar en 2024 a pulvérisé l'AS Valahara, club de D1 du championnat de Vakinankaratra, sur le score fleuve de 8 à 1, jeudi, pour le compte de la deuxième journée du Tournoi des Grandes Élite¬s au stade Vélodrome d'Antsirabe.

Leader imbattable depuis le coup d'envoi du tournoi, les protégés de coach Mamisoa Razafindrakoto avaient déjà mené 2 à 0 à la pause. Trois joueurs ont signé un doublé chacun, en l'occurrence le Barea Tendry, Baina Aina et Mikoja, tandis que Tino et Tsila ont marqué un but chacun. Crédité de 6 points (+9), Disciples FC avait défait Cosfa (2-0), mardi, au cours de la première journée.

Dans le deuxième match, Cosfa a rectifié le tir et a défait Fosa Juniors FC du Boeny, champion national en 2023, sur le score de 2 à 0. Créditées de 3 points chacune après la deuxième journée, les deux formations comptent une victoire chacune. Les Militaires avaient perdu contre Disciples FC (0-2) et Fosa avait dominé l'AS Valahara (3-2).

La troisième et dernière journée aura lieu, ce samedi. L'AS Valahara rencontrera Cosfa et Disciples FC jouera contre Fosa Juniors FC. Quatre équipes disputent le tournoi et se rencontrent durant les trois journées. Ce tournoi servira de préparation pour les clubs de D1 Élite en vue du championnat national qui débutera dans une semaine, le 21 décembre.