Madagascar: Concours sur les aires protégées - Les inscriptions pour la 3e édition sont ouvertes

Le concours Medias pour les Aires Protégées est lancé afin de soutenir les reportages sur la conservation à Madagascar.

Informer pour mobiliser: telle est la philosophie de cette nouvelle édition du concours, qui met en avant le rôle décisif des médias dans la protection des aires protégées. Sensibiliser le public, toucher les décideurs et faire connaître les enjeux environnementaux sont les objectifs affichés, car sans information, il n'y a ni mobilisation, ni impact durable.

Lors d'un déjeuner de presse organisé au Centell Hotel & Spa à Antanimena, la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar, en partenariat avec le réseau des Médias Africains pour la promotion de la Santé et de l'Environnement - Madagascar et Malagasy Brand Communication, a dévoilé officiellement la troisième édition du concours de bourses de reportage.

L'évènement vise à encourager les journalistes à produire des contenus solides et innovants sur la biodiversité, les aires protégées, le climat et le rôle des communautés locales. Les organisateurs rappellent que les aires protégées sont de véritables sources de vie pour tous : elles garantissent l'eau potable, soutiennent l'agriculture, préservent les écosystèmes et constituent un patrimoine national.

Le concours s'adresse à tous les journalistes basés à Madagascar, provenant de la presse écrite, en ligne, radiophonique ou audiovisuelle. Les candidats doivent maîtriser le français et le malgache et fournir un dossier complet comprenant un formulaire, un CV, un exemple de travail déjà réalisé et une lettre d'engagement de leur institution.

Les projets seront d'abord examinés par un jury, puis présentés oralement lors d'une seconde phase d'évaluation. Une journée de brief est prévue avec les mentors avant la descente sur le terrain, programmée entre avril et mai, suivie du tournage, du montage et de la rédaction.

Quatre lauréats seront sélectionnés. Chacun bénéficiera d'une bourse de quatre millions d'ariary et d'un accompagnement professionnel. Les reportages seront ensuite partagés sur les réseaux sociaux et présentés au public afin de renforcer les échanges entre institutions et journalistes.

Les critères d'évaluation porteront sur l'originalité du sujet, la clarté de l'écriture, la force de persuasion, la qualité du pitch et de la prestation orale. Les formats attendus sont précis : de 1 500 à 2 500 mots pour la presse écrite avec au moins deux photos de qualité, un reportage pour l'audiovisuel et de treize à vingt-six minutes pour le radiophonique.

Le calendrier est déjà fixé : les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 février. Les résultats seront annoncés la semaine du 13 avril, suivie d'une journée de brief la semaine du 20 avril. Les reportages finaux seront remis le 20 juin et la cérémonie de clôture se tiendra le 6 juillet avec diffusion des productions.