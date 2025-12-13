Madagascar: Football/Poule des AS D2 - Antimo Record et TGBC se propulsent en tête

Les trois équipes leaders provisoires en l'occurrence Antimo Record, TGBC et Clinique Zanatany restent en course pour le titre de champion national D2. Le classement est chamboulé après la deuxième journée de la poule des As hier, à Ambohidratrimo. Crédités de 4 points chacun, Antimo Record d'Atsimo-Andrefana et Tawa Group Boss Club (TGBC) d'Atsinanana se hissent en tête du classement provisoire, mais le premier accumule 3 buts de différence et un pour le deuxième.

Après son match nul et vierge contre TGBC durant la première journée de mercredi, le club de Toliara a défait, sur un score large de 4-1, Cospn d'Analamanga à domicile. La formation des policiers est ainsi la première à plier bagages après deux défaites consécutives. L'équipe d'Atsinanana a, de son côté, battu la Clinique Zanatany, 2 buts à 1, hier. Ce club de Sofia avait écarté Cospn (5-2) en première journée et occupe à l'issue de la deuxième journée la troisième place, crédité de 3 points.

Le nouveau champion de Madagascar en 2e division sera connu dimanche, la troisième et dernière journée décisive de la poule des AS. Antimo Record affrontera la Clinique Zanatany à 10 heures, et TGBC rencontrera Cospn à midi et demi. Ces quatre clubs accéderont tous à la prochaine saison du championnat national élite.