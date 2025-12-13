Madagascar: Evènement - Momota prépare des animations délirantes pour les enfants

Un moment de joie aux enfants : tel est l'objectif annoncé par Momota, qui présentera ce dimanche un spectacle spécialement conçu pour le jeune public, organisé par Liveprod au Palais des Sports. La conférence de presse, tenue le 12 décembre à 12h, a permis de dévoiler l'ensemble du programme.

Initialement prévu en septembre mais reporté en raison des manifestations, l'événement se tiendra finalement en décembre, une période jugée idéale pour proposer des activités destinées aux enfants. L'ouverture des portes est prévue à 13h, avec une projection de dessins animés d'1h30. Momota apparaîtra ensuite sur scène pour poursuivre l'animation.

Le programme s'annonce varié : chants, danses avec chorégraphies préparées, mascottes, et la présence de personnages très appréciés du jeune public tels que Lady Bug et Demon X Hunter. Des artistes de cirque participeront également au spectacle. Environ cinquante personnes monteront sur scène, dont plusieurs enfants figurants.

Des stands seront installés sur place, notamment des vendeurs de jouets et des maquilleurs spécialisés en graphisme sur le visage. Le spectacle durera 2h45 min, suivi d'une séance photo qui permettra aux enfants de rencontrer Momota, vêtu d'une tenue spécialement conçue pour l'occasion.

De nombreuses surprises sont aussi prévues, afin de rendre cette journée encore plus agréable pour les familles.