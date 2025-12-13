Madagascar: Agriculture - La région Boeny dispose d'un nouveau laboratoire

Le projet de réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire ProSol, dans la région Boeny, dans le cadre de la coopération allemande et financée par GIZ, a été clôturé, le vendredi 5 décembre à Mahajanga. L'inauguration du nouveau laboratoire d'analyse des semences et des plants pour la région Boeny a marqué cette cérémonie de fin de projet, au sein de la direction régionale de l'Agriculture et de l'Élevage à Mahajanga-be. Étant le seul laboratoire du genre dans la région Boeny, il est doté d'équipements modernes destinés à renforcer les services d'appui aux agriculteurs.

De plus, des outils de traitement des terres- dont des intrants pour la région Boeny- ont été remis par les partenaires. L'atelier organisé durant cette fin de projet a mis en exergue les résultats obtenus sur le terrain par le projet ProSol en matière de promotion d'une gestion durable des terres.

Les structures mises en place au niveau local ont été aussi présentées aux facilitateurs agricoles, les animatrices agricoles ainsi que les groupes de base et les outils de partage des connaissances. Des stratégies d'autonomie après la fin du projet ont été partagées avec les participants, afin de garantir la pérennité des résultats obtenus.

« La région Boeny réitère son engagement à poursuivre et à valoriser les résultats du projet ProSol, ainsi qu'à soutenir la formation de techniciens locaux qui ont réalisé les tests de certification des semences au profit de la population locale », déclare le secrétaire général de la région Boeny, durant la cérémonie de clôture du projet Prosol.