Madagascar: Mahajanga - Les gendarmes arrêtent cinq individus à Fiofio

Les actes de banditisme et d'insécurité sont en recrudescence ces derniers jours à Mahajanga. La Gendarmerie nationale vient de déjouer une attaque à main armée.

Les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de Boeny viennent de mettre à nu et de contrecarrer un complot ainsi qu'une tentative d'attaque à main armée.

Un jeune couple et trois jeunes gens ont été ainsi appréhendés par les gendarmes dans le fokontany de Fiofio, dimanche. Ils étaient en pleine préparation d'une attaque à main armée dans la ville, mais fort heureusement, le complot a été déjoué par les limiers de la Section de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Mahajanga.

« Nous avons reçu des renseignements indiquant que des personnes étaient en train de préparer une attaque à main armée depuis une semaine, dans une maison occupée par le couple, dans le fokontany de Fiofio. Dimanche, une équipe est descendue sur place pour surprendre les malfaiteurs », explique Angelo Rinaldi, chef adjoint de la Section de recherche criminelle.

Au cours de la perquisition de deux habitations et au moment de l'arrestation, de nombreux gris-gris ou « moara », ainsi qu'un fusil de fabrication artisanale et un long couteau, ont été saisis.

Période de diverses attaques

Le couple hébergeait ses trois complices depuis une semaine. Ces derniers ont été placés en garde à vue à la Section de recherche criminelle à Mahajanga Be, avant d'être déférés au parquet, puis placés sous mandat de dépôt à Marofoto, lundi.

« La saison des pluies et les fêtes de fin d'année sont des périodes de recrudescence des cambriolages et de diverses attaques. Nous exhortons le public à continuer de fournir des informations précises afin de prévenir de tels incidents. Nous gardons secrète l'identité de ceux qui nous fournissent des informations et des renseignements », assure le chef d'escadron Hery-Zo Andriambelojaona Volaharinjaka, chef de la Section de recherche criminelle au sein de la Gendarmerie nationale de Mahajanga.

Le nouveau commandant de la Circonscription de la Gendarmerie nationale, le colonel Faha Bienvenu, met un accent particulier sur la lutte contre l'insécurité dans la région Boeny et, en particulier, à Mahajanga. Les auteurs de ces actes de banditisme sont de plus en plus jeunes à Mahajanga. Le chômage et la prolifération de la drogue et des stupéfiants sont les principales causes de ces actes d'insécurité.