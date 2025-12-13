Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - Déplacement « par silence » à Dubaï

Le numéro Un de la Refondation aurait quitté le pays le 9 décembre à 3h30 du matin.

Absence de 2 jours

Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina et le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo étaient les grands absents de la cérémonie de lancement officiel de la concertation nationale qui s'est déroulée au CCI Ivato. Deux absences remarquables et très remarquées qui ne pouvaient passer inaperçues dans les rangs des observateurs qui trouvaient aberrant que les principaux initiateurs de ce processus aient boycotté l'évènement. Les indiscrétions ont révélé que le Colonel Michaël Randrianirina était en voyage éclair à Dubaï, tandis que le locataire de Mahazoarivo était en escapade en France.

Les deux chefs de l'Exécutif de la Refondation auraient l'un et l'autre quitté le pays sans rien dire. « Par silence », pour reprendre le titre du tube de Jean Aimé. Aucune information ni communication officielle relative à ce déplacement n'a été publiée par la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar. Et ce, pour confirmer ou infirmer l'article publié par Africa Intelligence qui révèle les motifs et les détails de l'absence de deux jours du chef d'État dont le pèlerinage au Toby lehibe d'Ankaramalaza ne s'est en revanche pas déroulé dans un silence de cathédrale.

Société Blackwater

D'après les informations, le Colonel Michaël Randrianirina aurait quitté l'aéroport international d'Ivato le 9 décembre à 3h30 du matin, sans escorte ni garde du corps. Il était de retour au pays le 11 décembre à 9h15 dans un appareil de type G450 immatriculé SU-SMM de la compagnie SWART Aviation. Six personnes se trouvaient à bord y compris le PRRM. Selon nos confrères d'Africa Intelligence, ce voyage confidentiel à Dubaï a été marqué par des rendez-vous avec des diplomates émiratis, américains et israéliens, ainsi qu'avec le milliardaire Erik Prince.

Ancien patron de la société paramilitaire privée Blackwater, ce dernier est notamment accusé de former des milices dans plusieurs pays, notamment en RDC, Équateur et Haïti. L'objectif de la rencontre aurait été d'établir des coopérations avec le régime de Refondation dans les domaines de la sécurité et des renseignements. La question est donc de savoir si le Colonel au béret vert aurait décidé de recourir à des forces étrangères pour assurer la sécurité de son régime. Il serait aussi question de collaboration avec des opérateurs privés israéliens spécialisés dans la cybersécurité. Quoiqu'il en soit, ce déplacement éclair a fait le buzz sur les réseaux sociaux où bon nombre d'internautes se demandent si ce voyage valait son pesant d'or.