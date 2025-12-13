Madagascar: Canal C3 - Remise de clés symbolique à 84 ménages relogés

Une étape importante a été franchie hier dans la réinstallation durable des familles impactées par les travaux de curage du Canal C3. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers (MATSF), en collaboration avec le Projet de développement urbain intégré et de résilience (PRODUIR), a procédé à une remise symbolique de clés sur le nouveau site d'Andavamamba, où 84 ménages bénéficiaires sont désormais relogés dans des appartements décents.

0,7 hectare

Ce relogement s'inscrit dans la continuité des travaux destinés à protéger la plaine d'Antananarivo contre les inondations, notamment par la réhabilitation du Canal C3 et des digues. La libération des emprises nécessaires à ces infrastructures a exigé le déplacement de plusieurs familles. Le site d'Andavamamba, d'une superficie d'environ 0,7 hectare, a été aménagé pour offrir un environnement nettement amélioré : logements en bâtiment à étage, réseau d'assainissement complet, canalisations, drainage, et raccordement à l'eau potable et à l'électricité.

Charte d'engagement

Au-delà de l'accès à un logement digne, le projet assure une sécurisation foncière puisque chaque ménage reçoit un titre d'occupation légale. Un accompagnement social spécifique est également mis en place pour les personnes âgées, vulnérables ou en situation de handicap, afin de faciliter leur installation. Lors de la cérémonie, une visite guidée d'un appartement témoin a été effectuée, suivie de la remise de clés à trois familles, dont une prioritaire, et de la signature d'une charte d'engagement.

Vie communautaire

Pour garantir la durabilité des infrastructures et promouvoir une vie communautaire harmonieuse, PRODUIR encourage également la structuration des associations de résidents, l'entretien de l'environnement immédiat et la mise en place de règles internes de voisinage. L'inauguration officielle du site interviendra ultérieurement, mais la remise de clés marque déjà une avancée significative dans l'amélioration des conditions de vie des populations affectées.