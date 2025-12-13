Madagascar: Studio Sifaka - Six ans d'engagement pour les jeunes

Hier, l'ONG Studio Sifaka a célébré son sixième anniversaire en organisant un débat politique sur le thème « Les jeunes et la Refondation », au QG Tanora Ankorondrano.

L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont Herizo Andriamanantena, porte-parole de la GEN Z Madagascar ; Rado Patrick Stephano, SG du Vovonan'ny Tanora ho an'ny Fanovana sy Fanorenana ; Max Andonirina Fontaine, jeune entrepreneur et ancien ministre ; et Ogascar Fenosoa Mandrindrarivony, ministre de la Communication et de la Culture. Le directeur de Studio Sifaka, Harison Ratovondrahona, a souligné l'importance de donner une voix aux jeunes malgaches. Il a rappelé que sans plateformes adéquates, les jeunes sont contraints de manifester dans les rues pour faire entendre leurs opinions.

Culture du dialogue

En six ans, Studio Sifaka a élargi son réseau de diffusion, passant de 6 à 60 radios partenaires. Avec 2 191 émissions réalisées, dont 700 débats sur l'expression des jeunes, l'ONG a prouvé qu'elle est un acteur clé dans la promotion du dialogue. Harison Ratovondrahona a également insisté sur le rôle des jeunes dans la politique, appelant à leur implication active dans la refondation du pays.

Selon lui, pour que Madagascar avance, les jeunes doivent être écoutés et participer à la prise de décision. Cet anniversaire a ainsi été l'occasion de lier l'actualité politique, notamment la concertation nationale, avec l'engagement des jeunes dans le processus de refondation. Studio Sifaka continue de promouvoir la culture du dialogue et de l'engagement des jeunes pour un avenir meilleur.