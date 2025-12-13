Madagascar: Affaires étrangères - Le SYNCORMAE réclame la valorisation des diplomates de carrière

L'événement a été marqué par la passation de fonction entre la présidente sortante, Gisèle Hajasoa Ravomanana et la nouvelle présidente élue, Andriamanampiarivo Hasina Rafamantanantsoa, lors d'une cérémonie organisée hier à la salle de conférence du MAE à Anosy. Le Syndicat des corps du ministère des affaires étrangères (SYNCORMAE) appelle les hautes autorités à renforcer une gouvernance responsable, fondée sur l'expertise des diplomates de carrière dans la conduite de l'action extérieure de l'État. Ces agents, formés dans les écoles d'administration et recrutés par concours, sont présentés comme les garants de la crédibilité de la diplomatie malgache.

Statut des diplomates

Le SYNCORMAE insiste sur le strict respect du Statut particulier des diplomates, notamment dans la gestion des carrières et l'attribution des postes au sein des représentations extérieures. Le syndicat dénonce les nominations politiques de personnes dépourvues des qualifications requises, estimant que ces pratiques fragilisent l'efficacité et l'image de la diplomatie nationale.

Il alerte également sur la confusion entre diplomates de carrière et personnes nommées hors statut, dont certains comportements peuvent porter préjudice au corps diplomatique. Le SYNCORMAE réitère enfin son appel à une politique rigoureuse et cohérente, conforme aux principes de la Refondation.