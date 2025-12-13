Madagascar: Affaires étrangères - Le SYNCORMAE réclame la valorisation des diplomates de carrière

13 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

L'événement a été marqué par la passation de fonction entre la présidente sortante, Gisèle Hajasoa Ravomanana et la nouvelle présidente élue, Andriamanampiarivo Hasina Rafamantanantsoa, lors d'une cérémonie organisée hier à la salle de conférence du MAE à Anosy. Le Syndicat des corps du ministère des affaires étrangères (SYNCORMAE) appelle les hautes autorités à renforcer une gouvernance responsable, fondée sur l'expertise des diplomates de carrière dans la conduite de l'action extérieure de l'État. Ces agents, formés dans les écoles d'administration et recrutés par concours, sont présentés comme les garants de la crédibilité de la diplomatie malgache.

Statut des diplomates

Le SYNCORMAE insiste sur le strict respect du Statut particulier des diplomates, notamment dans la gestion des carrières et l'attribution des postes au sein des représentations extérieures. Le syndicat dénonce les nominations politiques de personnes dépourvues des qualifications requises, estimant que ces pratiques fragilisent l'efficacité et l'image de la diplomatie nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il alerte également sur la confusion entre diplomates de carrière et personnes nommées hors statut, dont certains comportements peuvent porter préjudice au corps diplomatique. Le SYNCORMAE réitère enfin son appel à une politique rigoureuse et cohérente, conforme aux principes de la Refondation.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.