Madagascar: Trophée Ampela 2025 - Baobab Banque Madagascar met à l'honneur l'entrepreneuriat féminin

Baobab Banque Madagascar a organisé, le jeudi 11 décembre 2025 au Novotel Convention and Spa Antananarivo, la grande soirée de remise des prix du Trophée Ampela, une initiative dédiée à la valorisation de l'entrepreneuriat féminin à Madagascar. Cette cérémonie de gala a marqué l'aboutissement de la première édition de ce concours national lancé dans le cadre du programme AMPELA.

L'événement a réuni des acteurs économiques, des entrepreneures et plusieurs figures engagées dans la promotion du leadership féminin. La soirée a notamment été consacrée à la désignation de l'Ampela Amazone, la grande gagnante de cette édition 2025.

Fidèle à son engagement en faveur de l'inclusion financière et de l'autonomisation des femmes, Baobab Banque Madagascar a, à travers ce trophée, mis en lumière des parcours entrepreneuriaux féminins porteurs d'innovation et d'impact économique. Le concours a rassemblé des femmes entrepreneures issues de différentes régions du pays, actives dans des secteurs variés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Trophée Ampela s'inscrit dans le prolongement de l'initiative AMPELA, lancé en 2023, qui repose sur trois piliers structurants : informer, connecter et investir. L'initiative ambitionne de renforcer durablement l'écosystème entrepreneurial féminin à Madagascar, en facilitant l'accès à l'information, aux réseaux et aux solutions financières adaptées.

Sur le volet information, le programme met l'accent sur la formation, le renforcement des compétences et l'accès à des données clés liées à l'entrepreneuriat. Le pilier connexion vise à ouvrir des opportunités au niveau national et international, en favorisant les échanges entre femmes leaders et entrepreneures. Enfin, l'axe investissement cherche à améliorer l'accès aux produits et services financiers afin de soutenir la croissance et la structuration des activités économiques portées par des femmes.

D'envergure nationale, le concours s'est déroulé en plusieurs étapes. Après des sélections régionales organisées dans différentes zones du pays, une demi-finale nationale a permis d'identifier les finalistes. La grande finale du 11 décembre est venue clore ce processus avec la désignation de cinq lauréates, ainsi que d'une gagnante du Trophée spécial Ampela Amazone.

La Grande Lauréate 2025, Razafitianarisoa Landricya, représentante de la ville d'Ambanja dans la catégorie Made in Madagascar, s'est distinguée avec son concept « De la plantation à la table ». Son projet repose sur la transformation de fèves de cacao locales en chocolats artisanaux, valorisant la production nationale et le savoir-faire local.

La lauréate s'est vu attribuer un chèque de 50 millions d'ariary, en complément des 5 millions d'ariary déjà obtenus au titre de sa catégorie, assorti d'un financement à taux zéro destiné à accompagner le développement de son activité.

Au total, 506 participantes ont pris part à cette première édition. Les distinctions ont été décernées dans plusieurs catégories, notamment l'innovation au féminin, l'entrepreneuriat responsable, l'excellence à l'exportation, la transformation digitale et la valorisation du « Made in Madagascar ».

Lors de la cérémonie, la marraine de cette première édition, Madame Noro Andriamamonjiarison, a salué des femmes entrepreneures qui se sont distinguées pour avoir « osé, créé et développé ». De son côté, le Directeur général de Baobab Banque Madagascar, Hugues Bonshe Makalebo, a appelé à renforcer l'accompagnement des femmes entrepreneures afin de contribuer au « développement économique local ».

Selon les organisateurs, le Trophée Ampela se positionne comme un levier de transformation économique et sociale, contribuant à renforcer la place des femmes dans l'économie nationale. Une deuxième édition est d'ores et déjà annoncée pour 2026.