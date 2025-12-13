Madagascar: Programme REPAIR - Pour le renforcement du dispositif de réponse aux catastrophes

Une rencontre de travail a été organisée par le comité de pilotage et le comité technique du Programme REPAIR, hier au Novotel Ivandry. L'objectif était d'analyser les résultats de l'exercice de simulation mené depuis le 10 décembre 2025, ainsi que les bonnes pratiques identifiées pour améliorer le dispositif. La rencontre a été marquée par la présence du Secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Iouri Garisse Razafindrakoto, représentant le ministre.

D'après ses dires, Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles. Le Programme REPAIR a précisément pour objectif de permettre à l'État de disposer de mécanismes de financement rapides afin de venir en aide aux populations touchées dès qu'un événement survient.

Dispositifs prévus

Trois types d'appuis sont prévus dans ce cadre. Le « fonds national de contingence » est destiné aux collectivités territoriales décentralisées et au BNGRC pour les interventions d'urgence. Le guichet géré par SOLIDIS cible les petites et moyennes entreprises affectées, afin de soutenir la reprise de leurs activités. Enfin, le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) intervient en faveur des ménages les plus vulnérables, particulièrement exposés aux chocs.

Dix pays de l'Afrique australe mettent déjà en oeuvre ce mécanisme REPAIR. Madagascar fait partie de la première vague, aux côtés des Comores et du Mozambique, et se positionne parmi les pays pionniers en matière de mise en pratique. Le Secrétaire général a souligné que ces exercices renforcent la capacité de l'administration à apporter une réponse rapide et coordonnée sur le terrain.