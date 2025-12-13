Madagascar: JCI Ilon'Iarivo - Un trophée pour Midi Madagasikara

La JCI Ilon'Iarivo a organisé une soirée dédiée à ses partenaires, en reconnaissance de leur contribution aux projets de l'année 2025. Le premier quotidien national d'information, Midi Madagasikara a reçu un trophée dans ce cadre.

Le 11 décembre marque un tournant dans l'histoire de la Jeune Chambre Internationale (JCI) : la date du tout premier congrès mondial, tenu à Mexico en 1944, réunissant huit nations et donnant naissance au mouvement international. Pour commémorer cet anniversaire, une soirée a été organisée pour remercier les partenaires ayant soutenu les projets menés en 2025.

« L'année 2025 a été marquée par une dynamique de structuration », souligne la présidente locale JCI Ilon'Iarivo, Soa Rakotomalala. Fondée en 2015, elle entre dans une nouvelle phase, portée par une jeune génération de membres, âgés de 18 à 40 ans. Cette transition s'est traduite par un investissement fort dans la formation, avec 98 jeunes formés cette année. Côté projets, six initiatives phares ont été réalisées autour de l'entrepreneuriat, de l'environnement et du développement personnel.

Partenariat

La JCI Ilon'Iarivo a bénéficié d'une précieuse collaboration avec Midi Madagasikara, qui a publié sept articles valorisant ses initiatives. « Cela a permis de renforcer notre visibilité, d'inspirer les jeunes et de démontrer que des projets partis de rien peuvent former les entrepreneurs responsables de demain », a affirmé la présidente avant de poursuivre que «les articles publiés nous ont permis de booster nos activités, de montrer aux jeunes que nous existons ».

Projets

Cette Soirée des Sponsors a également été l'occasion de présenter à l'assistance la Présidente locale 2026, Caroline Rakotovao. Elle a profité de l'occasion pour faire le cap sur 2026. La JCI Ilon'Iarivo entend capitaliser sur les acquis de 2025 et approfondir certains projets, dont le concours de fresques.

« Le projet phare de 2026 portera sur l'entrepreneuriat et le développement économique, et se déclinera en quatre phases : analyse d'un problème de société, proposition de solution, mobilisation de partenaires, et enfin suivi-évaluation pour mesurer l'impact », a-t-elle annoncé. Dans l'ensemble, le projet devra prendre en compte la favorisation de l'entrepreneuriat chez les jeunes, la relance de l'économie et la santé mentale.