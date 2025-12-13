Afrique: Jeux Africains de la Jeunesse - Trois athlètes dans la délégation malgache

Les 4es Jeux Africains de la Jeunesse s'ouvriront ce jour en Angola avec la participation de plus de 2100 athlètes répartis dans 23 disciplines en provenance de 50 pays.

Trois athlètes malgaches sont en lice dans ces prestigieux championnats continentaux. Il s'agit du judoka Sandaniaina Rakotomalala, engagé en catégorie des -66 kg, et de deux haltérophiles. Les épreuves de judo débuteront demain sur les tatamis de la Cidade Desportiva, en Angola.

Porte-drapeau et unique représentant du judo malgache, Sandaniaina Rakotomalala figure parmi les 12 combattants répartis en huit séries. La concurrence s'annonce relevée, avec en tête d'affiche l'Angolais Emmanuel Domingos, 57e mondial, qui évoluera à domicile devant son public. Derrière lui, le Tunisien Arfaoui (108e mondial), l'Égyptien Elnaggar, le São-Toméen Veloso, ainsi qu'un groupe de jeunes cadets déjà habitués aux Africa Cadet Championships. Les judokas du Zimbabwe, du Cameroun, du Niger et du Gabon complètent le tableau.

Malgré ce plateau exigeant, Sandaniaina Rakotomalala arrive en Angola fort d'un parcours 2025 impressionnant dans la zone océan Indien. Champion de Madagascar cadets en janvier, vainqueur du Tournoi du Capricorne en juniors, puis titré aux Jeux de la CJSOI à Maurice en décembre, il a réalisé un sans-faute : trois compétitions, trois sacres, et autant d'ippons décisifs en finale. Ces performances témoignent de son expérience malgré son jeune âge -- il n'a pas encore 17 ans -- et de sa capacité à rivaliser avec des judokas déjà bien installés dans le classement africain.